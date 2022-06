Armando Incarnato: la figlia è un sogno, eccola!

Uomini e Donne: avete mai visto la figlia di Armando Incarnato? Da non credere, è bellissima e ama alla follia il suo papà. Scopriamo tutti i dettagli su di lei.

Armando Incarnato è sicuramente uno dei cavalieri più amati dal pubblico di Uomini e Donne. In questi anni l’abbiamo visto corteggiare moltissime dame del programma, ma in pochi sanno che ha una figlia di nome Michelle.

Qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del bellissimo rapporto tra lui e la piccola, che senza ombra di dubbio è il suo più grande amore. Armando, in questi anni è stato spesso criticato per il suo comportamento, ma nessuno si aspettava che l’uomo avesse un passato così turbolento.

Proprio lui ha svelato di aver avuto una relazione lunghissima con Daniela, la mamma di Michelle, i due sono stati insieme per ben 17 anni, poi purtroppo qualcosa è andato storto e si sono dovuti separare.

Oggi però, il cavaliere è un padre molto presente, scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Armando Incarnato: ecco chi è la sua bellissima figlia

Armando Incarnato, oltre ad essere uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne è anche un bravissimo papà. Durante questi anni ha spesso raccontato della sua storia d’amore con Daniela, durata per ben 17 anni.

In una recente intervista ha spiegato cosa è accaduto all’interno del nucleo famigliare, le sue parole sono state “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva diritto ad una padre e una madre che vivessero insieme e io, quel diritto, l’ho tolto a lei, alla madre e l’ho tolto a me.”

Insomma ha fatto capire che la colpa di questo distacco è stata in primis da parte sua, in ogni modo, Armando, ha un bellissimo rapporto con la figlia, ha anche rivelato che per lei farebbe di tutto.

Le sue parole sulla piccola sono state “Mi reputo il papà più buono del mondo. Mia figlia merita tanto, come del resto tutti i bambini“. Spesso è proprio la piccola Michelle a dare consigli al padre quando sbaglia, tant’è che Armando non dice mai di no ai desideri della figlia.

Armando ha ammesso di aver commesso diversi errori in passato, rischiando addirittura di perdere la piccola Michelle. Ora però ha rimesso in sesto la sua vita e si è anche tatuato il nome della bambina sul petto.

Voi cosa ne pensate?