Aceto di mele sulle mani: il risultato che stupisce

Un semplice ingrediente come l’aceto di mele può trasformarsi in un rimedio naturale contro i dolori articolari. Vediamo insieme i dettagli.

Quando parliamo dell’aceto di mele, generalmente facciamo riferimento ad un ingrediente utilizzato prevalentemente in cucina. In realtà, questo semplice condimento può rivelarsi utile anche in relazione ad ambiti distanti dal campo prettamente gastronomico. L’aceto – ad esempio – può trasformarsi in un potente igienizzante, scrostante, ma anche anti-macchia e antidolorifico.

Si tratta infatti di un prodotto ricco di antiossidanti, vitamine e sali minerali – proprio perché deriva dalla lavorazione del succo di mele, frutto incredibilmente benefico per l’organismo. Di conseguenza, le sue proprietà possono prestarsi in diversi ambiti, tra cui quello della pulizia della casa e della cura del nostro corpo. In alcuni casi, può rivelarsi perfetto contro i dolori articolari. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Aceto di mele, utilizzalo come antidolorifico

Spesso e volentieri può capitare di avvertire dolori articolari, che siano sulle gambe, sui piedi oppure sulle mani – in particolare, gli impiegati e i lavoratori la cui sede rimane l’ufficio possono soffrire di fastidio soprattutto sulla punta delle dita. La postura e la staticità della loro posizione influiscono negativamente sulla conformazione strutturale delle ossa, provocando inevitabilmente dolore. A questo punto, entra in gioco l’aceto di mele.

In commercio esistono moltissimi farmaci analgesici e antidolorifici, che tuttavia contengono innumerevoli sostanze chimiche. E’ altamente sconsigliato abusare dei medicinali, spesso si consiglia quindi di prediligere elementi di origine naturale – in modo da poterne usufruire tranquillamente, anche più volte al giorno. Nel caso dell’aceto di mele è possibile sfruttare la sua azione antidolorifica e antiossidante in due modi differenti. In primo luogo, potete sfregare un modica quantità della zona dolorante; il secondo rimedio invece è per via orale, mescolando 3 cucchiai di aceto in 300ml di acqua o succo di frutta.

Prima di procedere con i due rimedi citati, consigliamo di chiedere ulteriori chiarificazioni al proprio medico di base. Ricordiamo in ogni caso di evitare di prendere farmaci ogni qual volta si presenta un malessere fisico, spesso è sufficiente un po’ di riposo insieme al consumo di determinati ingredienti naturali.