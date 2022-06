Alberto Toffoli, ottico molto noto a San Fior, è morto per un malore fatale. Si era sottoposto ad un delicato intervento all’aorta .

Alberto Toffoli, 56 anni, ottico e artigiano dell’occhiale di San Fior, è deceduto dopo un delicato intervento chirurgico al cuore a cui si era sottoposto. Aveva già avuto negli anni scorsi dei problemi cardiaci, nei giorni scorsi è stato ricoverato d’urgenza al Ca’ Foncello.

L’operazione all’aorta sembrava essere andata per il meglio, tanto che venerdì Alberto aveva postato sui social una sua foto sul letto dell’ospedale, con il pollice in su e un lungo messaggio per rincuorare i tanti amici e parenti. «Mi hanno sostituito l’aorta ascendente e riparato una valvola. Un’equipe di medici, anestesisti e infermieri eccezionali, vedere come lavorano con passione e professionalità è davvero qualcosa di umano e meritevole. Avevo una bomba ad orologeria all’interno del mio corpo e queste persone me l’hanno disinnescata. Ora avrò bisogno di tempo per tornare in forma, cambiare stili di vita, dedicare più tempo alla mia famiglia e alle mie passioni. Grazie di nuovo a tutti e ci rivedremo più in forma che mai». Due giorni dopo Alberto ha perso la vita. La data dei funerali verrà fissata solo dopo l’autopsia disposta per chiarire le cause che hanno portato il 56enne a perdere la vita. L’ottico lascia la moglie Giuliana e la figlia Giorgia. Artigiano e ottico di professione, Alberto era originario di una famiglia del Cadore. Il primo negozio di occhiali l’aveva aperto nel 1985. Negli anni il laboratorio “Playlook” era cresciuto molto, portandolo ad aprire il negozio “Ottica Toffoli” lungo la Pontebbana a San Fior. Grande appassionato di pesca, era uno dei soci della cooperativa Vision Adria. Vastissimo il cordoglio in paese: tutta San Fior attende ora l’annuncio della data dei funerali.