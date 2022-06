Bagno: non portare mai il cellulare, tu lo fai vero?

Un’abitudine da eliminare è quella di portare il proprio cellulare in bagno con noi. Spieghiamo nel dettaglio i motivi per non farlo più.

In passato si usavano le riviste, da portare in bagno per sfogliarle e rilassarci. Adesso con le nuove tecnologie basta un cellulare e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Dalle riviste, ai giornali, ai giochi. Ma attenzione a questa abitudine non proprio sana.

Pur essendo quindi un’abitudine molto comune, avere il telefono in mano mentre si è seduti sul gabinetto è un’abitudine profondamente sbagliata, proprio perchè in bagno ci sono molti batteri e germi

I rischi

Molte superfici del bagno possono avere batteri che migrano con estrema facilità sul nostro smartphone proprio attraverso le nostre mani sporche e quindi attaccarsi facilmente al cellulare che abbiamo con noi in bagno.

Questi batteri derivano dalle feci e dalle urine, dalla bocca e possono trasmettere malattie come salmonella, epatite, streptococco. I batteri si annidano spesso sulla superficie dei dispositivi e addirittura lo schermo di uno smartphone è sempre molto sporco e veicolo di batteri. Sarebbe una sana abitudine quello di disinfettare quotidianamente il nostro cellulare per evitare infezioni.

Non solo quindi la contaminazione dei batteri sulle superfici del nostro cellulare mentre lo si usa in bagno ma anche un altro rischio ossia quello delle emorroidi a causa del troppo tempo che si trascorre seduti in bagno distratti proprio dal prolungato utilizzo del cellulare.

Quindi il primo consiglio è quello di tenere il cellulare fuori dalla sala da bagno proprio per ridurre al minimo assoluto questo rischio di contaminazione batterica sulle sue superfici.

Cercare poi di stare in bagno non oltre il quarto d’ora e quindi a questo punto impariamo a calcolare il tempo servendoci proprio di un orologio. Poi il lavaggio molto accurato delle mani è fondamentale proprio per eliminare tutte quelle tracce di batteri che dal bagno si trasmettono sulle altre superfici della casa tramite lo smartphone che abbiamo in primis utilizzato in bagno.

Siamo sicuri che in questo momento tutti voi stiate disinfettando il vostro cellulare e soprattutto se avevate anche una minima intenzione di portarlo con voi in bagno per controllare le mails o altro, dopo aver letto questo articolo avete cambiato idea.