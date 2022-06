Aglio: togli così l’odore dalle mani

Ecco un metodo infallibile e facile da mettere in pratica per togliere l’odore di aglio dalle mani. Ti mostriamo come fare

La cucina italiana è famosissima in tutto il mondo grazie ai deliziosi piatti che riusciamo a creare con grande passione e creatività. Questo non sarebbe infatti possibile se nel nostro Paese non avessimo ingredienti sempre freschi e di qualità, che ci permettono di dare quel tocco in più di sapore ai nostri piatti.

Tra questi speciali ingredienti vi è certamente “l’aglio”. Grazie ad esso, infatti, possiamo realizzare uno dei piatti più semplici e famosi del nostro Paese: aglio olio e peperoncino. Tuttavia, spesso questa pianta può lasciare un odore sgradevole sulle dita. Ecco perché vogliamo mostrarti un metodo che ti permette di togliere l’odore dalle mani.

Ecco come togliere l’odore di aglio dalle mani

L’aglio è sicuramente uno degli ingredienti più buoni e saporiti della nostra cucina, ma potrebbe causare non pochi problemi “al nostro naso”. Non è affatto raro, infatti, che il forte profumo di questa pianta resti impregnato sulle nostre dita: ecco quindi come togliere l’odore di aglio dalle mani.

Cucchiaio in acciaio inox

Potete togliere l’odore dell’aglio con successo anche grazie all’utilizzo di un cucchiaio in acciaio inox. Mettete e mani sotto l’acqua fredda del rubinetto, senza però strofinarle tra loro, mentre passate il cucchiaio sulla pelle. In questo modo aiuterete l’acciaio ad attirare le sostanze che provocano il cattivo odore, ripristinando il normale odore delle mani;

Limone

Uno dei metodi migliori e naturali che permettono di togliere l’odore di aglio dalle mani è quello di utilizzare il limone. Questo agrume, infatti, permette di rimuovere molti odori sgradevoli, tra cui anche quello dell’aglio. Tagliate quindi un limone a metà e strofinatelo sulle mani, in particolar modo sulle dita. Successivamente risciacquate in acqua fredda e lavare normalmente con il sapone;

Bicarbonato di sodio

Ovviamente, non poteva mancare il classico e sempre utile bicarbonato di sodio. Anche in questo caso, infatti, è possibile utilizzarlo per eliminare il fastidioso odore dell’aglio sulle mani. Prendete un po’ di bicarbonato e strofinatelo tra le dita delle mani. Utilizzatelo come se fosse un sapone e, infine, risciacquate in maniera abbondante con acqua fredda.