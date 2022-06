Vediamo insieme come possiamo preparare quest’ottimo piatto che farà impazzire tutta la famiglia, anche chi non mangia verdure.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta super veloce per fare una pizza con le zucchine, che è un modo per farle mangiare anche ai più piccoli, che spesso capita non le gradiscono in modo particolare.

Come sempre vi diciamo, poi, potete personalizzarla come più preferite, aggiungendo o togliendo e sostituendo ingredienti, l’importante è provare e sperimentare quello che vi piace ed in questo modo cucinare una sola volta per tutti.

Pizza di zucchine in teglia: veloce e buonissima, tutti l’adoreranno

Vi ricordiamo come sempre che anche la lista degli ingredienti, come vedete è molto corta e poi possiamo utilizzarla anche se vengono a casa degli amici per un aperitivo in terrazzo, e tutti vi chiederanno la ricetta!

Ma ecco cosa ci occorre per questa delizia:

240 grammi di farina doppio zero

300 grammi di acqua

due cucchiaini di sale

farina di mais q.b.

due zucchine piccole

Iniziamo quindi con la preparazione, prendendo un contenitore capiente e mettiamo dentro l’acqua e poi la nostra farina, con un pizzico di sale ed iniziamo a mescolare o con le nostre mani o con una frusta a mano, a voi la scelta.

Una volta che abbiamo fatto ciò, prendiamo le zucchine e le laviamo poi, una volta asciugate, le tagliamo a rondelle e le uniamo al nostro impasto, mi raccomando deve essere sempre tutto molto uniforme.

Abbiamo praticamente finito la nostra pizza, perchè prendiamo il nostro contenitore e mettiamo un filo di olio sotto ed una manciata di farina di mais e ci versiamo l’impasto così com’è.

Sulla parte superiore mettiamo sempre una spolverata di farina di mais per rendere il tutto super croccante, ovviamente mettiamo in forno solamente quando è bello caldo a 180 gradi e deve cuocere per circa 40 minuti.

Quando è pronta la superficie è bella dorata e croccante e possiamo sfornarla, ricordatevi, prima di tagliarla e servirla di dividerla in pezzi, in modo tale che è più facile per tutti mangiarla.

Ovviamente al suo interno potete aggiungere pezzettini di formaggio, oppure di salumi come speck, o salame o delle alici, insomma personalizzatela come più vi piace, o sapete che piace ai vostri commensali!

La vostra pizza andrà a ruba e tutti vi chiederanno la ricetta e non crederanno alle loro orecchie quanto poco tempo ci vuole per realizzare questa incredibile bontà, continuate a seguirci per altre ricette velocissime.