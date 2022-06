Madre e figli possono ottenere dei soldi, in questo particolare caso

Se madre e figli presentano questa domanda, possono ottenere un’ingente somma di denaro dal padre se assente nel nucleo famigliare. Ecco di cosa si tratta e come richiederla.

La legge prevede che i genitori debbano mantenere, istruire ed educare i propri figli, questo vale anche per le coppie non sposate. Infatti anche i figli nati dal matrimonio hanno il diritto di essere tutelati dalla madre o il padre. Ecco perché oggi vi sveleremo come presentare la domanda per essere risarciti, in caso di assenza di mantenimento.

L’articolo 147 del codice civile impone alla madre e al padre di mantenere i propri figli, ma non solo, la legge prevede che un genitore debba anche assisterli moralmente e rispettare i loro bisogni.

Per questo motivo, un genitore, sposato o meno, ha l’obbligo di prendersi cura del proprio figlio in ogni modo. Questo non vuol dire solo economicamente, ma anche fisicamente e mentalmente. In generale, la legge dice che il compito dei genitori e assistere i propri figli nel processo naturale di crescita.

Ma cosa accade se la madre o il padre decidono di non prendersi cura del proprio figlio? In questo caso, si può presentare una domanda ed essere risarciti. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità.

Presenta questa domanda, se uno dei tuoi genitori è assente

Capita sempre più spesso, che alcuni genitori si lasciano, abbandonando la tutela del proprio figlio all’altro genitore. In questo caso, se è il padre a non rispettare la legge è possibile presentare una domanda per ottenere un risarcimento.