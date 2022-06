Vediamo insieme come possiamo preparare questo buonissimo piatto che lascia sempre tutti senza parole quanto viene portato a tavola.

Anche oggi vi vogliamo fare compagnia con un piatto super buono che mette sempre tutti d’accordo, ovvero le mitiche melanzane alla parmigiana, ma dato che siamo in estate, praticamente, vi mostriamo una ricetta light e veloce.

Come al solito è anche molto limitata con la lista degli ingredienti ma cosa da non sottovalutare assolutamente non incide troppo nella nostra dieta se vogliamo stare attenti alla linea per via della prova costume, o anche semplicemente per stare ben con noi stessi.

Melanzane di parmigiane: light e velocissime

Unico dettaglio sono le 3 preparazione che dobbiamo fare, ma sempre molto veloci, quindi non preoccupatevi, e vediamo insieme che cosa ci serve per realizzare questa incredibile bontà:

40 gr di formaggio

Olio d’oliva quanto basta

200 ml di passata di pomodoro

Basilico quanto basta

Sale quanto basta

40 gr di parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

Pepe quanto basta

1 kg di melanzane

Iniziamo con la prima preparazione, partendo ovviamente dalle melanzane, laviamole e poi tagliamole a fette e mettiamole dentro ad un contenitore con del sale grosso, in modo omogeneo.

Poi prendiamo la nostra teglia e mettiamoci la carta da forno, ed iniziamo ad adagiare le nostre melanzane, mi raccomando non sovrapponiamole, e lasciamole andare per circa 20 minuti a 200 gradi, ma solamente quando il forno è caldo.

Adesso prepariamo il secondo passaggio, ovvero il pomodoro, prendiamo quindi un contenitore e mettiamo dentro la nostra passata, l’aglio che andremo a grattugiare, un po’ di sale, pepe e basilico.

Mettiamo anche un cucchiaio di olio e poi amalgamiamo per bene il tutto, iniziamo quindi l’ultima fase ovvero l’assemblaggio e poi la cottura finale, ma prima dobbiamo togliere dal forno le nostre melanzane.

Prendiamole e copriamo con il pomodoro che abbiamo preparato poi mettiamo un po’ di formaggio grattugiato sopra e del parmigiano, poi mettiamo l’altra melanzana sopra, possiamo anche fare tutto uno strato e poi copriamo.

Dobbiamo andare avanti fino a quando tutte le melanzane non sono finite, poi mettiamo nuovamente in forno a 180 gradi per 25 minuti, una volta pronte serviamo il tutto bello caldo.

Siamo assolutamente certi che andranno a ruba nel giro di pochissimo tempo, fidatevi di noi!