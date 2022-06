Katie Holmes: la figlia è identica a lei, un sogno

Avete mai visto la figlia di Katie Holmes e Tom Cruise? Ora, ha 16 anni ed è molto simile alla madre. Vediamo insieme come è diventata Suri.

In molti si ricorderanno del triangolo amoroso a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000. Stiamo parlando di Dawson’s Creek, dove i fan del telefilm all’epoca erano divisi in Team Dawson e Team Pacey, che si contendevano la bella vicina di casa Joey Potter.

Quest’ultima fu interpretata da una bravissima attrice, alla sua prima volta su un set, Katie Holmes. Successivamente ha preso parte a importanti film, come Abandon – Misteriosi omicidi e, forse quello più importante, Batman Begins, nel 2005. L’attrice ha lavorato anche molto a teatro a Broadway.

La Holmes ha avuto una relazione con il collega Joshua Jackson, inseguito anche con l’attore Chris Klein. Nel 2005, però, incontra Tom Cruise, con il quale avrà una lunga relazione.

L’anno successivo, nel 2006, i due si sposeranno in Italia, nel castello Odescalchi di Bracciano, secondo il rito di Scientology. Nello stesso anno, nasce anche la loro unica figlia, Suri.

Katie Holmes: la figlia assomiglia molto a lei

La coppia, però, si separerà circa 6 anni dopo, a causa dei conflitti che sarebbero nati dalla setta religiosa a cui Tom Cruise fa parte. Dopo la separazione, l’attrice ha abbandonato Scientology per tornare alla religione cattolica.

Dopo Tom Cruise, la Holmes intraprende una relazione con un altro attore Jamie Foxx, dal 2013 al 2019. L’affidamento della figlia avuta con il protagonista di Top Gun spetta esclusivamente a lei.

Ha cercato in ogni modo di proteggere la piccola Suri dalle luci dei riflettori ed ha sempre cercato di darle un’educazione come i suoi genitori hanno dato a lei. E di lei, l’attrice ha rivelato “(…) il mio obiettivo è, soprattutto, garantire la serenità della mia bambina. La cosa più importante per me è che lei sappia quanto sono orgogliosa di lei”.

Suri non vedrebbe il padre ormai da anni. Orami è diventata una piccola donna, che assomiglia moltissimo alla madre Katie Holmes.

L’attrice non potrebbe essere più fiera della ragazza che ha e che sta tutt’ora crescendo. Notate anche voi la somiglianza tra Suri e la madre Katie Holmes?