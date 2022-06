Borsa Frigo: come togliere gli odori in modo veloce

Ecco quali sono i consigli più utili che ti permetteranno di eliminare con efficacia e velocità gli odori dalla borsa frigo

Siamo ormai alle porte dell’estate. Questo caldo torrido che ha sorpreso un po’ tutti ha sconvolto la quotidianità degli italiani, anticipando i piani per l’estate. In molti, infatti, preferiscono ormai passare le giornate al mare, quando possibile, trascorrendo bei momenti di relax e tranquillità.

In tantissimi poi, preferiscono restare in spiaggia tutta la giornata, pur optando per il pranzo in spiaggia, in modo da risparmiare denaro e tagliare i consumi. La protagonista, ovviamente, è la borsa frigo. Tuttavia, è importante ricordarsi ogni tanto di fare manutenzione: ecco, quindi, come togliere gli odori dalla borsa frigo.

Come togliere gli odori dalla borsa frigo in modo veloce

Passare una giornata in spiaggia è un bellissimo momento per rilassarsi e condividere del tempo con i propri amici o con la propria famiglia. Grazie alla diffusissima presenza di spiagge nel nostro Paese, abitudine di molti è quella di fermarsi sotto l’ombrellone, o all’ombra di una pineta, e mangiare un pranzo a sacco.

Spesso la nostra più fedele alleata in questi casi è la borsa frigo, pratica e comoda per i pasti fuori casa. Incredibilmente duttile, la borsa frigo ci permette di portare le giuste quantità di cibo, dandoci la possibilità di mantenere i nostri cibi sempre freschi e pronti al loro consumo.

Tuttavia, il largo utilizzo che ne facciamo (soprattutto) durante il periodo estivo, potrebbe portare la necessità di fare un po’ di “manutenzione” ogni tanto. Magari un panino potrebbe perdere parte del contenuto senza che noi ce ne accorgessimo, così come una bevanda potrebbe macchiare il fondo della borsa.

Ecco perché, quindi, vogliamo mostrarti come togliere gli odori dalla borsa frigo in modo veloce. Preferite sempre lavare la borsa a mano, in modo da non rovinarla e ottimizzarne la pulizia. Dunque, mescolate un po’ di sapone di Marsiglia con acqua tiepida e bagnate una spugnetta. A questo punto pulite la borsa, eliminando eventuali residui, risciacquando con semplice acqua.

Se sono presenti macchie difficili da togliere potete provare mescolando acqua e aceto in dosi uguali, pulendo poi con una spugnetta. Potete anche decidere di utilizzare qualche goccia di detersivo per piatti, mescolato con un po’ di acqua e, se volete disinfettare, utilizzate acqua ossigenata al 3% insieme ad acqua normale.