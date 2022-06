Isola dei famosi: addio per sempre? Ecco la voce

Isola Dei Famosi: questa potrebbe essere l’ultima edizione del programma di Mediaset? Ecco la voce che sta circolando proprio in queste ore.

L’isola Dei Famosi sta avendo molto successo, soprattutto grazie alla sua presentatrice Ilary Blasi, che è riuscita a conquistare tutti.

Insieme a lei quest’anno ci sono anche due opinionisti d’eccezione, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una voce che vedrebbe come ultima questa edizione del reality show.

Ma è proprio così? Il primo a postare questa notizia è stata la fanpage instagram thepipol_tv. Ilary Blasi e la produzione non si sono pronunciati, ma c’è chi lo ha fatto al loro posto. TV Blog, infatti, ha rivelato che è venuto a conoscenza che la Rete Mediaset ha siglato un contratto con Banijay, per mandare in onda la trasmissione per due edizioni.

“La prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere tra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma”.

Isola Dei Famosi: ultima edizione? Ecco le voci che circolano sul web

Questo, quindi, dovrebbe bastare a smentire la voce che riguarda questo reality show. Ed, inoltre, hanno anche rivelato che “La prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere tra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma”.

Tutti i fan de L’Isola Dei Famosi, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo. Manca ormai poco all’ultima puntata del reality show, dove si decreterà il vincitore assoluto della trasmissione.

Gli ascolti della trasmissione condotta da Lady Totti poi sono molto buoni, tanto che hanno battuto anche il suo “rivale” Carlo Conti con il suo nuovo programma The Band.

Si era anche ipotizzato che al posto del reality potesse andare in onda un altro programma conosciuto, La Talpa, che è stato condotto da Paola Perego.

Ma anche questa ipotesi, sempre TV Blog l’ha scartata dato “A tutt’oggi una nuova edizione della Talpa resta una specie di ‘chimera’ nell’etere televisivo nostrano”.

E molto probabilmente, se il reality game fosse confermato la realizzazione verrebbe affidata alla Fascino di Maria De Filippi.

E voi siete contenti che l’anno prossimo ritroverete ancora una volta L’Isola dei Famosi? Quest’anno invece chi riuscirà a vincere tra i concorrenti rimasti ancora in gioco?