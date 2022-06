Paradiso delle signore: arriva l’anticipazione con la conferma

Paradiso delle Signore: da pochi giorni gli attori sono tornati sul set e uno degli attori fa un grande annuncio. Cosa ha detto Pietro Masotti?

Il cast de Il Paradiso delle Signore è tornato sul set per girare le nuove puntate della settima stagione che andranno in onda a partire dal prossimo settembre.

Uno dei protagonisti della serie, Pietro Masotti, che presta il volto a Marcello Barbieri, ha però svelato anche un piccolo particolare, che sicuramente farà felice tutti i suoi fan, attraverso i suoi profili social.

L’attore ha svelato il vero motivo per il quale era sul set anche se non era il suo turno “Oggi non dovrei essere sul set perché è il mio giorno libero. Ma stiamo preparando dei contenuti speciali, dei contenuti extra che potrete vedere sui nostri profili ufficiali e su Raiplay quindi stay tuned”.

Una bella notizia per i fan della serie che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà ai personaggi tanto amati de Il Paradiso delle Signore., che ha registrato grandi record di ascolti.

Paradiso delle Signore: ecco cosa hanno svelato gli attori

Nel frattempo, sono usciti spoiler ed anticipazioni. Intanto, uno dei personaggi confermati per la nuova stagione è proprio quello interpretato da Pietro Masotti.

Ma cosa succederà ora? La scorsa stagione si è conclusa con il rapporto in crisi con Ludovica. Quest’ultima è partita con Ferdinando per la Grecia e si sa già che non comparirà per le prime puntate.

Ma Marcello Barbieri troverà un’alleata valida nella contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata dall’attrice Vanessa Gravina. E sarà proprio quest’ultima che, diventata socia del Paradiso metterà in piedi la sua vendetta nei confronti di Umberto, interpretato da Roberto Farnesi. E per attuarla si farà aiutare proprio dal giovane Barbieri.

Uno degli addii più sofferti è quello di Beatrice, Caterina Bertone. A settembre rivedremo, quindi oltre a quelli già citati, anche Salvo (Emanuel Caserio) Anna (Giulia Vecchio), Agnese (Antonella Attili), Armando (Pietro Ferraris), ma anche Vittorio (Alessandro Tersigni) e Stefania (Grace Ambrose).

Insomma, cosa vi aspettate da questa nuova stagione della soap opera di Rai, Il Paradiso delle Signore?

Siete curiosi di vedere cosa hanno preparato in serbo per voi gli attori della serie?