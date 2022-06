Alberto Matano, ecco chi è il suo fidanzato: il settimanale Chi riporta l’indiscrezione bomba sul conduttore di Rai 1.

Alberto Matano è ormai un conduttore noto al pubblico, specie per i suoi impegni lavorativi su Rai 1; nell’ultimo periodo è stato in pianta stabile alla guida de La Vita in Diretta, portando lo storico programma ancora più in alto.

Il conduttore, oltre che per la sua professionalità e il suo talento, sta però facendo parlare di sé anche per la sua vita privata; il settimanale Chi riporta un grandissimo scoop sul suo compagno e su un bellissimo avvenimento che accadrà tra poco.

Alberto Matano, ecco chi è il suo fidanzato: lo scoop di Chi

A quanto pare, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha colto il conduttore in compagnia del suo compagno, Riccardo, che non appartiene al mondo dello spettacolo; i due sono piuttosto riservati, tanto che Matano solo di recente ha fatto pubblicamente coming out, prima a La Vita in Diretta (lanciando un bellissimo messaggio) poi nel corso di varie interviste.

Stando sempre a quanto indica Chi (e riportato da Gossip e TV) i due sarebbero molto innamorati, tanto che Alberto e Riccardo sarebbero pronti al grande passo, dunque a sposarsi. Secondo la rivista di gossip, la cerimonia si terrà in un resort vicino Roma e ad officiare ci sarà Mara Venier, altra colonna portante di Rai 1 e storica amica del conduttore.

Il matrimonio pare proprio che si celebrerà in questi giorni ed è dunque probabile quindi che lo stesso Matano, passata la cerimonia, vorrà coinvolgere i suoi fan per questo momento così bello ed emozionante.

Anche la carriera del conduttore sembra andare a gonfie vele, perché Matano è stato riconfermato alla guida de La Vita in Diretta anche per il prossimo anno; la stagione televisiva praticamente conclusa lo ha visto vincere quasi sempre la concorrenza della D’Urso su Canale 5, realizzando ottimi ascolti. Per il palinsesto Rai, insomma, Matano è ormai una certezza.