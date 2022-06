Chiara Ferragni e Fedez, la voce che gira stupisce tutti i quanti i fan: sarà davvero la verità? Ecco i vari rumors.

Sempre più popolari giorno dopo giorno, Chiara Ferragni e Fedez continuano a portare avanti le loro rispettive carriere televisive, mentre fanno fronte comune sostenendosi l’uno con l’altro.

Tra le varie coppie di vip sono sicuramente tra i più amati (o forse addirittura la più amata), tanto che i fan sono sempre alla ricerca di notizie su loro due; la voce che sta circolando sul web potrebbe farli felici, ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni e Fedez, la voce che gira stupisce: sarà così?

Stando a quanto riportato da Dagospia, si starebbe già pensando ad una seconda stagione per The Ferragnez, docu-serie mandata in onda in streaming su Amazon Prime Video e dedicata proprio alla vita quotidiana della coppia. I due si sono messi a nudo mostrando varie sedute di terapia di coppia (anche sdoganando questa pratica), oltre che l’avventura sanremese del rapper e la gravidanza che ha portato alla nascita di Vittoria.

Il progetto ha riscosso tantissimo successo, tanto che Amazon starebbe già pensando ad una seconda stagione; al momento, tutto resta top secret, ma secondo la voce che circola appunto Fedez e la Ferragni avrebbero già iniziato le riprese.

Vista la popolarità dei due e il successo avuto dalla serie, nessuno rimarrebbe sorpreso se presto arrivasse una seconda stagione; maggior curiosità ci sarebbe sicuramente a livello di contenuti.

La prima stagione si è svolta tra l’inizio del 2020 e l’inizio del 2021, e dunque le nuove puntate potrebbero aggiornare sulla situazione familiare seguendo, come la prima stagione, qualche particolare tematica.

Intanto, in attesa di rendere magari ufficiale la notizia sulla seconda stagione di The Ferragnez, i due rimangono impegnatissimi con il lavoro; l’imprenditrice è continuamente alle prese con la sponsorizzazione del suo brand di moda, mentre il rapper è alle prese col suo nuovo singolo estivo, La dolce vita, e prepara il grandissimo concerto Love Mi dove ci sarà anche l’attesissima reunion con J-Ax.