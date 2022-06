Fedez: gaffe epica a X factor, cosa è successo

Durante le audizioni di X factor, Fedez ha fatto una gaffe epica. Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto durante le riprese? Da non credere, vediamolo nel dettaglio.

Qualche giorno fa sono iniziate le prime audizioni di X Factor 2022, quest’anno vedremo ancora nei panni di giudice Fedez. I fan non vedevano l’ora di rivederlo alle prese con i casting. Intanto, nelle ultime ore il cantante ha commesso l’ennesima gaffe.

Colpo di scena durante le registrazioni di X Factor, il programma tornerà in onda a partire da settembre, intanto si stanno già svolgendo le prime audizioni aperte al pubblico.

Qualche ora fa, è successa una cosa incredibile, Fedez e Francesca Michelin hanno cantato durante una proposta di matrimonio avvenuta proprio nello studio di X Factor. Un momento indimenticabile per i futuri sposi, se non fosse per Fedez che oltre a non ricordarsi le parole della sua canzone ha anche sbagliato il nome dello sposo.

Siete curiosi di scoprire cosa è accaduto?

Fedez: ennesima gaffe a X Factor

In queste ore stanno registrando le prime audizioni di X Factor 2022, il programma andrà in onda su Sky uno a partire da settembre. Intanto, grazie ad un video emerso su Tik Tok di uno spettatore, abbiamo assistito ad una gaffe epica di Fedez.

Nel dettaglio, si vedono Francesca Michelin e Fedez accogliere sul palco Simone, il ragazzo sta per fare la proposta di matrimonio alla sua compagna. Un momento indimenticabile, se non fosse per Fedez che oltre ad essersi dimenticato le parole di Magnifico, ha anche confuso il nome del futuro sposo chiamandolo Federico.

Insomma, un momento di goliardia che ha fatto divertire tutto il pubblico presente in studio. Alla fine, Simone è riuscito a chiedere la mano alla sua fidanzata di fronte a tutto il pubblico.

Ma proprio durante questo momento toccante, Fedez ha detto “Ora devi dire se per te è un sì o un no”. Ovviamente alla fine la donna ha accettato, pronunciando un “sì” convinto, sicuramente la coppia si ricorderà per sempre questo momento.

Ora non ci resta che aspettare settembre per vedere in anteprima questa bellissima scena. Voi cosa ne pensate?