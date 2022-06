Gf Vip: Alfonso Signorini vuole assolutamente lei

Il noto conduttore del Gf Vip sta formando il cast per la nuova edizione del programma: ecco chi vuole Alfonso Signorini.

Nel mese di settembre potrebbe tornare a farci compagnia la settima edizione del Grande Fratello Vip, trasmissione condotta dal Direttore di Chi – Alfonso Signorini. Sembra infatti, che il noto programma sia tra i pochi sopravvissuti della scrematura attuata dai vertici Mediaset per rinnovare il palinsesto autunnale. Di conseguenza, di fronte alla fiducia risposta dalla produzione, Signorini porta sulle spalle il peso di un’edizione ricca di successi, intrighi e suspense.

Lo scandaloso conduttore sta lavorando per comporre il suo cast stellare: sono stati moltissimi i personaggi dello spettacolo ipotizzati dagli utenti web. Tra cui Antonio Spinalbese, ex fiamma di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì. Tuttavia, è un altro il nome che ha sviluppato curiosità nei telespettatori: stiamo parlando della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina.

Gf Vip: Signorini vuole Evelina Sgarbi!

La famiglia Sgarbi non è nuova ai programmi Mediaset, spesso e volentieri il critico d’arte è apparso come ospite nei vari salotti televisivi di Barbara D’Urso – assecondando discorsi tipici del trash tv e dei prodotti di intrattenimento leggeri. Di conseguenza, pare che papà Sgarbi non abbia nulla in contrario rispetto ad un’eventuale partecipazione della figlia Evelina come concorrente del Grande Fratello Vip.

Evelina ha 22 anni e frequenta l’Istituto Marangoni di Milano, è nata dalla relazione di Sgarbi con una donna di Torino ed attualmente non sembra interessata al mondo dello spettacolo e dello show business. Di conseguenza, pare che Signorini stia pressando particolarmente la giovane, con l’intento di convincerla a partecipare alla settima edizione del suo programma del momento. Purtroppo per lui, pare che Evelina ancora non abbia dato risposta al Direttore di Chi.

“Sembra (sembra!) che la pressione di Canale 5 sia piuttosto insistente” – si legge sull’indiscrezione pubblicata da Novella 2000 – “Accetterà l’invito del Grande Fratello Vip? Per ora sembra di no. Nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi!)”. Insomma, per avere conferma di un’eventuale partecipazione, dovremo attendere l’annuncio della diretta interessata oppure dello stesso Alfonso Signorini.