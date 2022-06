Capelli: addio piastra e simili, risolvi così

Con l’arrivo dell’estate, asciugare i capelli con il phon o la piastra diventa impossibile. Ecco perché vi sveleremo un trucco per evitare di utilizzarli. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Con le temperature in aumento, avere i capelli sempre ordinati diventa un vero e proprio dramma. Le preoccupazioni aumentano quando dobbiamo asciugarci i capelli con il phon o utilizzare la piastra, con questo caldo risulta davvero impossibile.

Ma non preoccupatevi, da oggi non dovrete più fare fatica, infatti vi sveleremo un metodo per avere i capelli sempre perfetti senza utilizzare questi due oggetti. Sappiamo che il caldo, può essere davvero insopportabile, sopratutto se iniziamo a sudare subito dopo aver fatto la doccia.

Chi è abituato ad utilizzare il phon e la piastra in estate continuerà ad aggiustarsi l’acconciatura con questi due ferri, soffrendo comunque il caldo. Ma in pochi sanno che esistono dei metodi alternativi che oltre a non farci sudare, eviteranno di rovinarci i capelli.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Phon e piastra in estate? dimenticali, prova con questo strumento

Come dicevamo, chi usa il phon o la piastra in estate, oltre a patire il caldo, rischia di rovinarsi la chioma. Per fortuna esiste un accessorio che può aiutarvi a risolvere il problema, stiamo parlando della bandana.

Ultimamente moltissime vip hanno lanciato questa nuova moda, e bisogna ammettere che sta spopolando su tutto il web. Grazie a questa, è possibile non utilizzare più i ferri, avere sempre i capelli in ordine e con uno stile pazzesco.

La bandana sarà sicuramente l’accessorio più alla moda dell’estate, ecco perché non dovrebbe mai mancare nella vostra borsa. Il bello di questo accessorio è che può essere utilizzata in moltissimi modi, ad esempio come fascia dei capelli oppure mettendola intorno alla testa.

Insomma, ci si può sbizzarrire in moltissimi modi, per non parlare dei colori, ovviamente con l’estate iniziano a comparire anche le fantasia floreali, impossibile non acquistarle. Ora non vi resta che fare una scorpacciata di bandane, al mare sarà sicuramente un must have.

Altrimenti, per occasioni più speciali ed eleganti, potreste scegliere cerchietti con ricami colorati o perline. Voi cosa ne pensate?