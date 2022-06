Bonus famiglie da 5 a 18 anni: come ottenere fino a 1000 euro

Il Bonus Famiglie prevede un’iniziativa molto particolare, vediamo insieme tutti i dettagli: avrete la possibilità di ottenere 1000 euro.

Sono moltissime le famiglie italiane in forti difficoltà economiche, condizioni finanziarie tali da non poter provvedere pienamente alla crescita e all’istruzione dei propri figli. La pandemia ha aggravato ulteriormente la situazione e lo scoppio della guerra poterà sicuramente a conseguenze ancora più gravi in relazione al tenore di vita dei cittadini. Per questo motivo, da diverso tempo lo Stato ha previso una serie di bonus, agevolazioni e sussidi per i nuclei famigliari con provata difficoltà economica.

Oltre all’aspetto per lo più pratico dei vari bonus – facciamo quindi riferimento a sussidi per pagare la scuola, per mantenere la casa e per consentire il tenore di vita minimo voluto dalla Costituzione – lo Stato ha previsto un bonus che potremmo definire artistico. Anche i figli nati in famiglie con uno scarso reddito infatti hanno diritto di esplorare l’arte, lo spettacolo e soprattutto la musica. E’ proprio da questa iniziativa, che il Governo ha deciso di approvare il Bonus Musica.

Bonus Musica: tutto quello che c’è da sapere

Il Bonus Musica corrisponde ad un sussidio speciale, riservato ai nuclei famigliari con reddito inferiore ai 36 mila euro annuali e con figli dai 5 ai 18 anni a carico. Si tratta di un’agevolazione che può raggiungere anche 1000 euro, in relazione all’iscrizione dei minori in cori, bande e scuole di musica. Il bonus, contrariamente agli altri sussidi previsti dallo Stato, non verrà concesso in denaro liquido, bensì come detrazione Irpef del 19% – questo solo ed esclusivamente in relazione a pagamenti tracciabili (carta di credito, bancomat e così via).

Per poter accedere al bonus sarà necessario aggiornare il modello 730 utilizzando il corrispondente del 20 settembre 2022. La detrazione Irpef prima citata si trova nel Quadro E (da E8 a E10) Oneri e spese. Nell’eventualità in cui il nucleo famigliare comprendesse più figli iscritti ad una scuola musicale, sarà necessario compilare più volte i righi da E8 a E10. Ricordatevi inoltre di riportare i medesimi valori di reddito e costi sostenuti in relazione a tutti i figli del nucleo famigliare.