Carmen Russo, il segreto per rimanere in forma è questo; la nota ballerina e soubrette parla della sua forma fisica smagliante.

Ancor di pià dopo la recente esperienza al Grande Fratello Vip, abbiamo apprezzato tutta l’energia e la personalità di Carmen Russo, che a 62 anni sfoggia ancora una bellezza e un’atleticità sorprendente.

Ma qual è il segreto della ballerina e soubrette per rimanere in forma e sfoggiare un corpo mozzafiato, da far invidia davvero a chiunque? Eccolo, a parlarne è lei stessa in una recente intervista.

Carmen Russo, il segreto per rimanere in forma è questo: lo rivela lei stessa

In una recente intervista col settimanale Mio (riportata da Gossip e TV) la Russo ha rivelato il suo segreto per mantenere una forma fisica invidiabile, che risiede appunto sia nell’allenamento che nel seguire un particolare regime alimentare.

A quanto pare, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha eliminato dalla sua dieta quotidiana le farine, svelando poi come si alleni sempre almeno mezz’ora al giorno, anche se si trova fuori casa.

Altro fattore importante per la bellezza della Russo l’uso di varie creme, più volte menzionate dalla stessa durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip (tanto che Signorini gliele ha chieste!); specie durante la bella stagione, la soubrette usa creme molto idratanti, oltre che la crema solare protettiva.

Ciliegina sulla torta, una particolare infuso bevuta al mattino; la Russo pare proprio inizi la giornata sorseggiando un bel bicchiere di acqua con limone, zenzero e miele, davvero ottimo per l’organismo e capace di contrastare problemi digestivi e infiammazioni allo stomaco, oltre che a fornire energia per affrontare la giornata.

Con allenamento e attenzione al cibo, la Russo è arrivata a superare i sessant’anni sfoggiando una bellezza sublime, con un corpo da sogno che da anni fa impazzire tutti quanti; quanto alla sua solarità ed energia, sembrano davvero essere innate e non sfiorire, ma anzi migliorare, col tempo che passa. Quest’estate, sarà sicuramente tra le ‘vip’ protagoniste in spiaggia e in bikini.