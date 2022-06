Frigorifero: abbiamo tutti questi alimenti ma dobbiamo evitarli

Spesso il nostro frigorifero abbonda di cibi e piatti deliziosi. Tuttavia, ti mostriamo quali alimenti dovremmo evitare

Mangiare sano è una delle regole più importanti per restare in salute più tempo possibile e proteggere il nostro organismo, tutelandolo da tossine e alimenti dannosi. Tuttavia, non è affatto facile seguire una dieta equilibrata e genuina in modo costante, soprattutto durante il periodo estivo.

L’estate, infatti, risveglia in noi un appetito piuttosto diffuso, soprattutto a causa del caldo, che aumenta la voglia di cibarci di piatti e bevande fresche. Ma è necessario fare attenzione: nonostante il nostro frigorifero ne sia pieno, ecco quali sono gli alimenti che dovremmo evitare.

Ecco gli alimenti da evitare nel nostro frigorifero

Quante volte abbiamo trasgredito le regole di alimentazione che ci eravamo dati per cedere a quel piatto ipercalorico che tanto ci attraeva o a quella bevanda freschissima, oasi nel deserto durante il periodo estivo? Seguire costantemente e con attenzione un regime alimentare perfetto è alquanto difficile, soprattutto per noi italiani amanti del buon cibo.

Durante l’estate, poi, è veramente difficile rinunciare all’aperitivo, condito da stuzzichini e cibi interessanti, ma è necessario prestare particolare attenzione. È questo, infatti, il periodo dell’anno dove perdiamo maggiori Sali minerali, i quali vanno reintegrati grazie ad una corretta alimentazione.

Questo ci porta a dire che il nostro frigo dovrebbe essere assolutamente pieno di frutta e verdura di stagione, come i cetrioli, l’immancabile lattuga, prugne, albicocche e deliziosissime pesche. Questi, infatti, sono alimenti che ci aiutano a reintegrare preziosi nutrienti come la vitamina C, il potassio ed il ferro.

Tuttavia, sarebbe molto importante evitare di caricare il nostro frigorifero di cibi che non rappresentano di certo la dieta ideale per chi vuole prendersi cura al meglio del nostro corpo. Seppur buonissimi e altamente ricercati, ecco quali sono gli alimenti che dovremmo evitare.

Il primo è sicuramente l’alcool. Nonostante gli esperti siano tutti concordi nello stabilire un alto livello di pericolosità che comporta per il nostro corpo un elevato consumo di alcool, non è affatto difficile trovare nel nostro frigorifero bibite alcoliche, come birra e vino. Dunque, meglio evitare.

Il secondo alimento sconsigliato è la carne rossa. Secondo quanto riportato dagli esperti di Humanitas, è altamente sconsigliato il consumo di carne rossa, i cui grassi saturi appesantirebbero la digestione e potrebbero favorire l’insorgere di particolari patologie.