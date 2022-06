Vasco Rossi: tutto quello che non sai sulla moglie

Nel 2012, Vasco Rossi è convolato a nozze con la sua anima gemella: ecco tutto quello che c’è da sapere su Laura Schmidt.

Siamo abituati a leggere favole che vedono come protagonista un uomo determinato a conquistare la donna desiderata, la quale alla fine cede alle lusinghe del proprio pretendente. Tuttavia, la storia che stiamo per raccontarvi è ben diversa, praticamente capovolta. Parla infatti di un uomo difficile, poco incline ai rapporti sentimentali seri ed assolutamente restio ad affidarsi totalmente ad un’unica donna. E poi c’è lei, innamorata e determinata a conquistare il cuore del suo amato: stiamo parlando di Laura Schmidt e di Vasco Rossi.

I due si conobbero nel 1986, all’epoca Vasco si era conquistato la nomea di bad boy ed era reduce di essere diventato padre di due figli, nati da due madri diverse. Laura Schmidt, appena 17enne, arrivò quasi per caso e rimase coinvolta totalmente dal carisma del cantante 34enne, tanto da fare di tutto per conquistarlo. Alla fine, come si dice “chi l’ha dura la vince”.

Vasco Rossi e Laura Schmidt: la storia d’amore da favola

Galeotto fu Massimo Riva, amico chitarrista di Vasco Rossi. Fu proprio lui a presentare al cantante la giovanissima Laura nel 1986. Dopodiché, i due intrapresero una relazione un po’ particolare, caratterizzata dall’uomo che fugge e dalla giovane che lo rincorre. Alla fine, Vasco rimase totalmente infatuato dalla determinazione di Laura, fino ad ufficializzare la loro relazione. I due coronarono il loro amore nel 1991, con la nascita di Luca Rossi – primogenito della coppia e terzogenito del cantante.

Riguardo la forza della milanese, Vasco raccontò un aneddoto particolare: aveva pensato di chiudere il rapporto con Laura, così le telefonò per dirle che era finita. Il giorno seguente, la Schmidt si stabilì davanti al cancello di casa sua, rimanendovi fino a sera tarda: “Il messaggio era ‘Io sono la tua donna, la tua casa, la tua famiglia e tu non scappi, amico’ […]” – sono state le parole del cantante.

Successivamente, Vasco decise di sposare Laura per poterle permettere di godere degli stessi diritti sui figli. Per lui fu un puro atto tecnico, una sorta di contratto per tutelare il nucleo famigliare creato insieme alla compagna. In ogni caso, la determinazione di Laura le permise di conquistare il cuore del famoso bad boy, con il quale quest’anno festeggia il decimo anniversario di matrimonio.