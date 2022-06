Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera ambientata nella Madrid dei primi del 900.

Anche oggi, 9 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei sorelle, ovvero la nuova soap che è iniziata da pochissimo ma che sta facendo innamorare il pubblico a casa.

Parliamo di 6 sorelle, molto diverse da loro che nel 1919, circa, devono portare avanti una società tessile senza che nessuno lo sappia, perchè è morto il loro padre e le donne non possono avere dei posti così importanti.

Sei Sorelle: un incidente può rovinate tutto

Iniziamo con il dire che tra le varie sorelle, quella che ha maggiori problemi a tenere un segreto è Blanca, perchè oltre a nasconderlo con tutti lo deve fare anche con il suo ricco fidanzato e la suocera.

Ma sembra che le cose si stanno per complicare, Doña Dolores, ovvero la madre di Rodolfo e Cristobal, sta organizzando un mega matrimonio e non ha intenzione di badare alle spese.

Blanca, però non ha, al momento, la disposizione economica che le serve per pagare la sua parte e per questo motivo, inizia a lavorare anche lei in fabbrica, anche se nessuno lo dovrà mai sapere.

Dimostrerà di essere felicissima di spendere queste somme ingenti, ma le provocherà un grandissimo stress, tanto che Rodolfo si preoccupa, e pensa che la sua amata gli nasconda qualcosa di importante.

Salvador, da quando ha iniziato a lavorare nella fabbrica non ha mai parlato con Don Fernando, ed inizia a sospettare qualcosa, per questo motivo, chiede in modo importante e fermo di parlare al telefono con il capo.

Adela e Diana cercano di fargli cambiare idea, dicendo che il padre è impegnato in un lungo viaggio e al momento non ha tempo di seguire le vicende dell’azienda, ma per quanto riusciranno a calmarlo?

Ma Diana ha avuto un’idea per evitare che in fabbrica ci sia uno sciopero, ecco perchè coinvolge tutte le sorelle, tranne la minore, Elisa ad imparare ad usare i vari macchinari, il motivo? Portare a termine un lavoro molto importante.

Questo progetto ha avuto grossi ritardi per via dell’assenza di alcuni lavoratori che non sono stati pagati, e la prima delle sorelle che inizia a lavorare in fabbrica è Clelia, che cerca di imparare il prima possibile, e convince la sua amica Petra a mettere in funziona un macchinario.

Le due donne, anche se molto pericoloso, e non ascoltando i consigli di Miguel lo mettono in funzione e sembra che tutto vada per il meglio, ma il giorno dopo, all’apertura della fabbrica Miguel avrà un incidente e si farà molto male.

Proprio mentre stava cercando di capire che cosa aveva bloccato gli ingranaggi del macchinario, e le sorelle Silva potrebbero pagare un prezzo molto alto per la loro completa inesperienza in fabbrica.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1.