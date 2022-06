Fedez: mamma Tatiana gli fa la ramanzina per il suo comportamento

Simpatica ramanzina per Fedez da mamma Tatiana dopo che il famoso cantante cede in un’esilarante gaffe. Ecco cosa è successo

Si torna a parlare di Fedez, e questa volta non grazie ai successi musicali, ma a causa di una gaffe che ha come protagonista sua madre Tatiana. Il rapper sta attraversando un momento di grandi soddisfazioni grazie all’uscita del nuovo brano, con Tatanai e Mara Sattei, ma nei giorni scorsi qualcosa è “andato storto”.

Il rapper milanese, infatti, è stato protagonista di una gaffe esilarante che ha visto sua madre come protagonista. Durante una diretta Instagram, infatti, la simpaticissima Tatiana è intervenuta facendo una ramanzina a suo figlio. Ecco perché.

Fedez, la mamma Tatiana “Non bere ca**o”

Il brano è appena uscito e Fedez fa già parlare di sé. Il 3 giugno 2022, infatti, è uscito il singolo “La Dolce Vita”, con Tatanai e Mara Sattei. Il videoclip, registrato a Rimini, ha raccolto subito dei feedback molto positivi, finendo tra i primi posti in classifica.

Ma a far parlar di sé questa volta non è stato un suo brano. Fedez, infatti, si è reso protagonista di un simpaticissimo siparietto che ha visto uno scambio di battute con sua madre Tatiana. La causa? A quanto pare un presunto drink che la dolce mamma avrebbe vietato di bere al figlio.

Per festeggiare l’uscita del brano, infatti, Fedez, Tatanai e Mara Sattei hanno avviato una diretta su Instagram, mentre erano in compagnia dell’amico Louis Sal.

I tre hanno commentato la canzone insieme ai fan e ad un certo punto è comparso un commento piuttosto esilarante: “Non bere ca**o”, questa è stata la frase di Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, la mamma di Fedez.

Sul tavolo, infatti, si intravedeva un classico bicchiere da drink, cosa che ha destato parecchio scalpore nella madre di Fedez. Il rapper ha risposto dicendo “È l’acqua di Leone – si è giustificato – So che non devo bere, me lo ha detto il medico”. Tuttavia, sua madre non è apparsa per nulla convinta e ha risposto: “Non dire cavolate”. A dar man forte alla simpatica Annamaria la stessa Chiara Ferragni, che intervenendo tra i commenti ha scritto: “Sei davvero scemo, devo dirlo”.