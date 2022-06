Isola dei famosi, Roger si deve operare: ecco dove, Balduino è stato costretto al ritiro ed ha fatto preoccupare molto i suoi sostenitori.

A differenza di tanti altri reality show, L’Isola dei Famosi mette alla prova i vari concorrenti non soltanto a livello psicologico, ma anche fisico; i naufraghi devono impegnarsi per sopravvivere e spesso questo li porta ad infortunarsi.

Purtroppo, anche quest’anno non sono mancati i problemi di salute e a farne le spese è stato anche Roger Balduino, modello brasiliano molto apprezzato in Honduras ma che ha dovuto abbandonare; ora si dovrà operare, ad aggiornare sulla sua situazione lui stesso sui social.

Isola dei famosi, Roger si deve operare: ecco dove, parla lui

Dopo essersi infortunato, Roger è stato per forza di cose costretto ad abbandonare Cayo Cochinos e dunque la competizione al reality show; in molti, oltre ad essere dispiaciuti di questa situazione, si sono molto preoccupati per il modello brasiliano.

Anche per questo, come riporta Gossip e TV, Roger ci ha tenuto ad aggiornare tutti i suoi follower sulle sue condizioni di salute, annunciando tutta la sua ansia per l’operazione chirurgica imminente.

“Ho paura” ha rivelato Balduino attraverso una storia di Instagram, proprio in merito all’operazione; non è sicuro che il modello debba ricorrere all’intervento chirurgico per l’infortunio avuto al reality show, ma è molto probabile.

Altri dettagli circa l’operazione non sono stati resi noti da Roger, ma i fan in ogni caso sono pronti a sostenerlo sperando possa ritornare in forma il prima possibile, anche dall’infortunio rimediato in Honduras.

Per chi non lo ricordasse, Balduino si è fatto male ad una gamba durante una prova ricompensa, dove stava sfidando Clemente Russo; la sfida dell’orologio ha fatto sì che il modello facesse un movimento sbagliato con la gamba, facendosi male alla caviglia.

Roger ha cercato di resistere e di andare avanti, ma alla fine ha dovuto lasciare la competizione per salvaguardare la sua salute a seguito di alcuni accertamenti fatti in ospedale; la speranza è che, ovviamente, possa riprendersi del tutto definitivamente il prima possibile.