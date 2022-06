Sandra Milo nuovamente sposa? I rumors

Ospite del programma Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, Sandra Milo ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’attrice Sandra Milo nei giorni scorsi è stata ospite del programma di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora. Ed è proprio in questa occasione che la Milo ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Da poco è tornato single, dopo che è finita la sua love story con l’imprenditore Alessandro Rorato, che ha 49 anni.

Nonostante questa storia non sia andata nel verso giusto, l’89enne sembra sognare ancora il matrimonio. Soprattutto dopo che qualcuno ha confermato che il grande giorno sta per arrivare.

Ma leggiamo insieme cosa ha detto Sandra Milo “Uno mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael a Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato”.

Sandra Milo presto sposa? Le ultime indiscrezioni

L’attrice ha confermato di avere molti pretendenti, ma ha anche rivelato che sono troppo giovani “Ho molti pretendenti ma sono troppo giovani, di circa 20 o 25 anni, sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia”.

Sandra Milo cerca un uomo che non sia così tanto giovane, lo vorrebbe più maturo. E curiosi i presentatori le hanno chiesto qual è l’età che dovrebbero avere per riuscire a conquistarla. “Io vorrei un uomo di almeno 50 anni” queste sono le esatte parole della Milo.

In passato, l’attrice è stata sposata con il marchese Cesare Rodighero, quando aveva solo 15 anni. Questa unione durò solo 21 giorni. Il matrimonio con Moris Egas, invece, durò più a lungo, dal quale ebbe una figlia Deborah.

Successivamente, ebbe una relazione con Ottavio De Lollis: da questo amore nacquero due figli, Ciro e Azzurra. Ed in una recente intervista, Sandra Milo dichiarò di aver sofferto tanto dopo la fine di questa unione “(…) Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere”