Hai uno di questi 3 comportamenti? Potresti avere un grave problema

Ti capita spesso di avere uno di questi 3 comportamenti? Attenzione, potresti essere invece affetto da un grave disturbo di personalità. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Molte persone, senza accorgersene intraprendono relazioni tossiche che alla fine non portano mai nulla di buono. Oltre a vivere dei momenti molto brutti, vi ricorderete per sempre in modo negativo di quanto vi siete fatti del male a non chiudere prima i rapporti.

Sappiamo però, che non è affatto semplice capire i comportamenti altrui, soprattutto se manipolano la nostra mente. Ad accorgersene sono sempre le persone vicino a noi, ecco perché la prima cosa da fare è sempre ascoltare i consigli di chi ci vuole bene.

In pochi, riescono a distaccarsi da queste persone, infatti oggi vi sveleremo quali sono i 3 comportamenti che una persona manipolatrice ha quasi sempre. Se pensate che la persona che avete accanto rientra in questi canoni, dovete assolutamente cercare di allontanarvi il prima possibile.

Più passa il tempi e più sarà difficile distaccarsi da una persona che ha un comportamento manipolatore. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come accorgersene.

Conosci qualcuno che ha questi 3 comportamenti? Attenzione, è un manipolatore

Molte persone si divertono a giocare con le fragilità altrui, chi ha questo comportamento nasconde quasi sempre un malessere interiore. Infatti, chi soffre di questo problema tende a non ammettere di aver bisogno di aiuto, al contrario pensa sempre di avere ragione.

In realtà nel profondo della loro coscienza, sanno di avere un grave problema ma non riescono ad ammetterlo. Ecco perché oggi vi riveleremo quali sono i 3 comportamenti apparentemente benevoli, ma che in realtà nascondono un atteggiamento manipolatorio.

La personalità di queste persone è definita con una patologia ben precisa, ovvero il narcisista patologico. Non si tratta di genere femminile o maschile, in realtà questa malattia non ha età o sesso.

Generalmente, chi ha un disturbo narcisistico della personalità è perché in passato è stato ferito in amore. Infatti, chi ne soffre, mette in atto un atteggiamento di love bombing, ovvero inizialmente tende a dare e dimostrare tutto l’affetto possibile e immaginabile, poi ad un certo punto smette improvvisamente di darvi amore.

In questo modo la vittima, cade completamente ai piedi del suo aguzzino pensando di aver trovato il principe azzurro, ma ben presto si accorgerà che si è trattato di una farsa. Ma attenzione è davvero difficile uscire dalle grinfie di queste persone.

Spesso, chi soffre di questa patologia presenta sintomi come depressione o richieste di aiuto. Ecco perché inizialmente catturano la nostra attenzione, ma ad un certo punto si trasformano magicamente in persone egocentriche e che vogliono essere lodate.

Inoltre, queste persone tendono a farsi vedere come generose e perfette, fin quando la loro maschera cadrà, rivelandosi disruttive e dannose per chi le frequenta.