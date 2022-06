Justin Bieber, la malattia peggiora: nuovo stop per il cantante, ecco cosa succede direttamente da nuovi aggiornamenti social.

Idolo delle adolescenti per diversi anni, Justin Bieber è ormai da tempo un nome affermato della musica internazionale; arrivato all’età di 28 anni, ha sicuramente raggiunto una grande maturità, nonostante abbia ancora tanti anni di carriera davanti.

Di recente però, il cantautore canadese ha avuto dei problemi di salute; a quanto pare si prevede un nuovo stop, ecco gli aggiornamenti comunicati dallo stesso Bieber sul suo profilo Instagram.

Justin Bieber, la malattia peggiora: nuovo stop, ecco gli aggiornamenti

Come riporta Gossip e TV, Bieber su Instagram ha rivelato come la malattia stia peggiorando e dunque, su ordine dei medici, è costretto ad annunciare l’annullamento delle date di alcuni concerti.

“Non riesco a credere a quello che sto per dire. La malattia sta peggiorando. Ho il cuore spezzato perché dovrò rimandare i prossimi show” ha spiegato il cantante su Instagram, con tanta amarezza.

Bieber non ha rivelato dettagli sui problemi di salute che lo stanno affliggendo, ma a quanto pare non potrà tenere tre concerti già fissati del Justin World Tour. Al momento la situazione è questa e pare in continuo divenire: tutto dipenderà dalle condizioni di salute di Bieber e a ciò che diranno i medici.

La speranza del pubblico è che il cantante possa riprendersi il prima possibile, sia per la sua salute sia per avere la possibilità di assistere ai suoi concerti; il cantante è davvero amatissimo e di certo sta ricevendo tutto il sostegno possibile dai suoi fan, che hanno compreso la situazione.

Le date annullate dovrebbero essere riprogrammate nel corso di questa estate, anche se quest’alone di mistero intorno a questa malattia di Justin sta facendo preoccupare i fan. La popstar farà presto chiarezza sulla sua situazione? Sono attesi aggiornamenti, anche in merito alle attività pubbliche di Bieber, che ormai da anni domina le scene internazionali