Guendali Tavassi: problemi con il fidanzato

Problemi tra Guendalina Tavassi e il suo fidanzato, Federico Perna a Pomeriggio 5. Ecco che cosa si sono detti i due

Fa ancora parlare di sé Guendalina Tavassi che, durante la puntata di Pomeriggio 5, andata in onda il 7 giugno 2022, ha dato spettacolo. In particolare, ci sono stati problemi tra la bella influencer e il suo fidanzato, Federico Perna.

La coppia ha fatto parlare di sé grazie ad un siparietto che ha fatto divertire moltissimo i telespettatori e la stessa conduttrice, Barbara d’Urso. Perna è stato infatti costretto a dormire nella hall di un hotel durante la scorsa notte. Il motivo è decisamente esilarante.

Guendalina Tavasi: il fidanzato costretto a dormire nella hall di un albergo

Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 7 giugno, la conduttrice, Barbara d’Urso, ha intervistato Guendalina Tavassi e il suo fidanzato, Federico Perna. Ad un certo punto, la d’Urso (probabilmente consapevole della futura risposta) ha chiesto al ragazzo. “Vorrei capire dove e come hai dormito questa notte”, la risposta è stata “Nella hall dell’albergo”, mentre Guendalina lo ha incalzato “Dì la verità”.

A questo punto, Perna ha parlato di ciò che gli è successo durante la notte del 6 luglio: “Ho dormito sul divano – ha dichiarato perché alle 4 di notte mi grattavo per una puntura di zanzara e lei ha iniziato ad urlami contro!”.

Guendalina, divertita, ha assistito ridendo alle parole del suo fidanzato che ha concluso dicendo “Allora io per non litigare ho preso e me ne ‘so ‘nnato”. Il pubblico era visibilmente divertito per le parole del fidanzato della 36enne, che ha cercato di difendersi dicendo “Barbara ma ti sembra normale che per una zanzara comincia a fare ‘basta,basta’”.

A gettare acqua sul fuoco è stata Vladimir Luxuria, che è intervenuta a difesa del giovane Perna. L’ex politica ha infatti accusato in modo divertente Guendalina, affermando che non è normale cacciare dalla stanza il proprio fidanzato per una zanzara.

A dar man forte a Luxuria è stata la stessa Barbara d’Urso che ha affermato “Guendalina sei pessima!”, incoraggiando Federico Perna – tra le risate generali del pubblico – a rialzare la testa e prendere provvedimenti. Ad aggiungersi alla divertente discussione è stata anche Arianna David, che ha ricordato la fastidiosa abitudine di cantare a squarciagola appena sveglia.