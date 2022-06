Belen Rodriguez: una bella novità in arrivo!

Belle notizie in arrivo per Belen Rodriguez, a quanto sembra la showgirl argentina avrebbe appena avviato un nuovo brand di vestiti. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta e quando sarà possibile acquistarli.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più apprezzate dal pubblico a casa, da diversi anni, oltre ad essere un influencer affermata, è anche un imprenditrice e designer di moda. La modella, infatti ha da poco fondato un nuovo bran di abbigliamento insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias chiamato Hinnominate.

Qualche giorno fa, Belen ha dato una notizia inaspettata annunciando grandi novità inerenti al suo brand. Infatti, sembrerebbe che la showgirl sia pronta a lanciare sul mercato una nuova linea, il nome è già stato annunciato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

L’indiscrezione è arrivata proprio dalla stessa Belen, il nuovo brand si chiamerà Mar de Margarita, e punterà a realizzare abiti femminili con stampe floreali, ideali quindi per l’estate.

Ma non è tutto, come annunciato dalla showgirl, questi abiti hanno una particolarità ben precisa. Infatti al loro interno sarà presente una sorta di bustino, che permetterà a chi lo indossa di perdere una taglia.

Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Belen Rodriguez lancia un nuovo brand, ecco di cosa si tratta

Come dicevamo, qualche giorno fa Belen Rodriguez ha rivelato in anteprima un’importante novità. La showgirl è pronta a lanciare un nuovo brand, ma a quanto sembra sono già emerse le prime polemiche.

L’argentina, infatti ha annunciato che i suoi nuovi vestiti floreali riusciranno a far perdere una taglia a chi li indossa. Ma come? La risposta è presto detta, infatti al loro interno è presente una sorta di bustino che restringe la vita.

Belen, ha confermato che al centro del suo progetto c’è inclusività, quindi ha pensato di realizzare dei capi che potessero essere indossati da tutte le donne.

Ovviamente, non mancheranno le polemiche da parte dei sostenitori di body positivity. In ogni modo, i nuovi vestiti sembrano già essere molto apprezzati dai suoi followers, che continuano a farle domande e a chiedere quando verranno ufficialmente lanciati.

Il 7 giugno, Belen ha pubblicato in anteprima uno scatto con indosso uno dei suoi nuovi capi, ovviamente i fan sono subito andati in tilt e non vedono l’ora di poterne acquistare uno.

Ora non resta da capire quali saranno i prezzi e quando uscirà ufficialmente il nuovo brand. Voi cosa ne pensate?