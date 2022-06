Soleil Sorge: scandalo all’Isola dei famosi, è successo

Durante una delle prove previste all’Isola dei famosi, Soleil Sorge si è resa protagonista di uno “scandalo”. Ecco che cosa è successo

Protagonista come sempre, Soleil Sorge ha dato ancora una volta prova di sé durante una delle sfide previste all’Isola dei Famosi. La bella influencer nata a Los Angeles, infatti, ha destato scalpore, dimostrando quanto sia ormai facile parlare di lei praticamente in ogni occasione: ecco che cosa ha fatto.

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda nella serata di ieri (6 giugno 2022), è andato in scena un episodio che ha destato particolare scalpore. D’altronde lo sbarco sull’Isola da parte di Vera Gemma e Soleil Sorge non ha fatto altro che suscitare interesse su quello che sarebbe potuto succedere. Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge, cos’ha fatto all’Isola dei Famosi

Anche questa volta si parla di Soleil Sorge. La bellissima influencer, già nota al pubblico italiano dopo la sua partecipazione alla Pupa e il Secchione e al GFVip, ha destato scalpore durante una sfida presente nel reality show.

La prova, denominata “l’uomo vitruviano” è stata una delle più avvincenti, con i concorrenti che si sono sfidati per raggiungere la vittoria. Tuttavia, il modo in cui Soleil ha affrontato la sfida sta facendo parlare ancora oggi. I concorrenti, infatti, sono rimasti senza parole, così come moltissimi telespettatori.

Durante la prova, infatti, la splendida Sorge si è mostrata in tutta la sua bellezza, mettendosi in una posa che molti hanno definito come “altamente provocante”. Lo stesso Edoardo Tavassi è rimasto a bocca aperta dopo l’incredibile performance della donna.

Il fratello di Guendalina, dopo aver visto la bellissima Soleil, ha affermato scherzando: “Voglio andare via”, mentre Vladimir Luxuria ha continuato dicendo “Si sta sentendo male”. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa Ilary Blasi, conduttrice del programma.

L’ex presentatrice delle Iene e moglie di Francesco Totti ha infatti chiesto a Nicola Savino e Luxuria di spiegarle il significato della parola “scopofobia”, affermando che Ilona Staller e il suo avvocato ne soffrono. Nonostante le interpretazioni errate (e maliziose) è stato poi chiarito che il termine indica in realtà la paura (o una vera e propria fobia) di stare troppo al centro dell’attenzione.