Paola di Benedetto si è fidanzata con il noto cantante? Ecco chi è!

Gossip inaspettato su Paola di Benedetto, l’ex madre natura si sarebbe fidanzata con un noto cantante. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta e come procede la frequentazione.

Paola Di Benedetto è sicuramente una delle influencer più apprezzate del web. Oltre ad aver raggiunto degli ottimi risultati sui social, è stata molto apprezzata anche in TV, tant’è che è riuscita a vincere la seconda edizione del Gf Vip.

Quella però non è stata la sua unica esperienza televisiva, infatti ha partecipato anche ad altri reality come l’Isola dei Famosi. Ma non solo, in molti la ricorderanno nei panni di madre natura a Ciao Darwin, proprio grazie al programma di Paolo Bonolis, è riuscita ad ottenere un discreto successo nel mondo dello spettacolo.

Qualche ora fa, la showgirl è tornata al centro dell’attenzione per via di un gossip inaspettato. A quanto sembra, dopo la delusione amorosa con Federico Rossi, oggi si sarebbe fidanzata con un altro cantante molto famoso.

Siete curiosi di scoprire chi è? Vediamolo insieme.

Paola di Benedetto si è fidanzata? Ecco la verità

Finalmente Paola di Benedetto sembra aver trovato un nuovo amore. In molti si ricorderanno di quando l’influencer diede la triste notizia sulla rottura con Federico Rossi. Oggi, Paola sembra essersi lasciata alle spalle quella delusione amorosa, soprattutto grazie ad un nuovo compagno.

Stiamo parlando di Rkomi, da diversi giorni si mormorava di un possibile avvicinamento tra i due, che qualche ora fa è stato confermato da The People.

Il nuovo portale d’informazione ha assicurato che i due si sarebbero fidanzati ufficialmente dopo un breve periodo di conoscenza.

Paola e Rkomi si sono conosciuti grazie a degli amici in comune e oggi sembrano molto innamorati, anche se per momento non hanno confermato o smentito la notizia.

Inoltre, Rkomi è il nuovo giudice di XFactor, anche Paola aveva provato a partecipare ai casting per essere la presentatrice del programma. Purtroppo, gli autori non l’hanno confermata, scegliendo al suo posto Francesca Michielin.

Voi cosa ne pensate, vi piace questa nuova coppia?