Lulù Selassiè: l’indiscrezione che non ti aspetti

Dopo la rottura con il nuotatore di Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè dovrebbe rinunciare ad un evento molto importante per lei.

Sono passate poche settimane dalla fine della relazione con il nuotatore Manuel Bortuzzo, la principessa etiope Lulù Selassiè sembrava essere molto coinvolta da questa relazione, nata sotto gli occhi di tutti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti.

Fra pochissimi giorni è il compleanno della principessa: aveva già organizzato tutto per questo evento, ma probabilmente dovrà essere rinviato alla fine di giugno.

Ma come mai? La fanpage instagram “thepipol_tv” ha riportato, infatti, che la festa è stata rimandato al 22 giugno “Aveva preparato il suo compleanno con tanto di invito in uno degli hotel più belli di Napoli. Improvvisamente però avrebbe chiesto di spostare la sua festa al 22 giugno…”.

Lulù Selassiè: cosa succede ora?

Sempre la stessa pagina di Instagram ne svela il motivo: alcuni concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip, presentato da Alfonso Signorini, sembra che abbiano dato forfait e quindi questa cosa avrebbe “costretto” a Lulù di spostare la festa del suo compleanno.

La pagina di Instagram ha riportato anche che “Pare che alcuni invitati del GF Vip avrebbero declinato l’invito e la Selassiè si sarebbe ritrovata a doverli rifare da capo. Vi terremo aggiornati”.

In realtà, dato che ancora la diretta interessata non ha ancora confermato nulla né tantomeno negato, il condizionale, quindi è d’obbligo.

Non si conoscono neanche i nomi dei suoi ex coinquilini che hanno declinato l’invito. Non si sa neanche se Lulù Selassiè abbia dato l’invito di questa festa al suo ex fidanzato, il nuotatore Manuel Bortuzzo, dopo quello che è successo dopo la loro rottura.

I due ragazzi si sono conosciuti all’interno della casa più spiata di Italia e, dopo essersi conosciuti, si sono innamorati, tanto da affermare che sarebbero andati a convivere subito dopo la loro uscita dalla famosa porta rossa.

Ma qualcosa è andato storto, tanto che il nuotatore e la principessa si sono detti addio dopo l’uscita della ragazza dal Grande Fratello Vip.

Intanto, aspettiamo la conferma o la smentita di questa notizia della festa dalla diretta interessata.