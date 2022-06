GF: Mary Falconieri mostra il dettaglio della figlia appena nata e stupisce tutti

L’ex concorrente del Grande Fratello, Mary Falconieri, è diventata da pochi giorni mamma. Avete fatto caso al dettaglio della piccolina?

Mary Falconiere, infermiera ed ex concorrente del Grande Fratello, è diventata mamma da pochissimi giorni.

Su Instagram, l’ex gieffina ha risposto a molte domande riguardo a questa bellissima esperienza. Lei ed il marito, Giuseppe Matteo Schiavello, sono diventati genitori della piccola Giulia.

Ai suoi follower ha dichiarato che ancora non si è ripresa dal parto. Non è ancora in perfetta forma e ha affermato che sta prendendo ancora degli antidolorifici.

Sui social ha scritto “Stiamo ristabilendo gli equilibri di casa e della nostra famiglia. Giulia è il regalo più bello che la vita ci abbia mai fatto, è una gioia immensa per il nostro cuore e l’amore più grande”.

Mary Falconieri mostra la foto della piccola Giulia, nata con una piccola peculiarità

Fa sapere, inoltre, che passano molto tempo a “fissarla h24, perché non si riesce a non farlo. Per intenderci, due rinco”.

Mary Falconieri ha raccontato come ha vissuto questi primi giorni dopo aver partorito ed afferma che “non sono semplici“.

Ed ha continuato dicendo di non dare retta “ai social dove è tutto perfetto”, dato che “non è la realtà dei fatti”.

In seguito l’ex gieffina ha fatto sapere che sta continuando a prendere ancora degli antidolorifici “(…) perché non mi sono ripresa ancora del tutto però dal primo momento sono autonoma, indipendente e faccio tutto con Giulia e a casa”.

L’infermiera ha poi fatto chiarezza “Mi è stata fatta l’episiotomia ed ho qualche punto, in più ho un forte mal di schiena”.

Poi mostra una foto della piccola Giulia, che è nata con una peculiarità. La piccolina, infatti, è nata già con un dente. Ed ai follower ha svelato che anche per lei è stata una cosa nuova.

Mary Falconieri ha svelato come è andata quando ha scoperto del dente “Quando il pediatra l’ha visitata e mi ha detto del dentino, mi sono messa a ridere“. Tutti avrebbero reagito in questo modo, pensando che la stava prendendo in giro. “Invece è una cosa molto rara, ma ci sono neonati che nascono con il dentino”.

Quindi, tantissimi auguri alla neo mamma e al neo papà….