Uomini e Donne, è tutto finito tra Sossio e Ursula? La verità, chiarezza sulla situazione che sta vivendo una delle coppie over più amate.

Il dating show di Maria De Filippi tornerà a settembre con una nuova edizione, ma le voci intorno a Uomini e Donne di certo non mancano. A suscitare maggiore curiosità è il trono over, con una vecchia coppia ancora protagonista: quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

I due si sono sposato e hanno formato una bellissima famiglia, coronata anche dalla nascita della piccola Bianca. Non sono mancate le crisi in passato e, di recente, si vociferava su una nuova rottura: è davvero così? A fare chiarezza, ci pensa ora la stessa ex-dama.

Uomini e Donne, è tutto finito tra Sossio e Ursula? La verità

Da tempo, secondo alcuni, i due starebbero vivendo un nuovo periodo di crisi; ad alimentare le voci è stata poi una storia di Sossio, che ha condiviso una foto raffigurante un falò con la scritta “Tutto ha un inizio e una fine”.

I fan (e non solo) hanno cominciato a fantasticare, ricollegando anche la storia all’esperienza della coppia a Temptation Island; per molti quindi c’era aria di una nuova crisi.

In realtà, a fare chiarezza ci ha pensato direttamente Ursula, che sul suo profilo Instagram, rispondendo ad una diretta domanda di un suo follower su Sossio, ha fatto vedere il marito che dormiva vicino a lei insieme alla loro bambina.

“Sossio? Dorme, Bianca ancora no” si legge nella storia, segno che i due sono ancora a casa insieme e a quanto pare non stanno vivendo nessuna crisi coniugale.

Sarà davvero così? Probabilmente, in molti casi, le storie o i post pubblicati di personaggi così seguiti vengono fraintesi, e non per forza sono riferiti al proprio partner o alla propria partner. In ogni caso, le mosse social dei due sono parecchio strane e diversi fan nutrono ancora dei sospetti; Sossio e Ursula continueranno a farsi notare.