Rai: palinsesto completamente stravolto, ecco cosa succede

La rete pubblica Rai si appresta ad organizzare il palinsesto estivo, vediamo insieme cosa ci attende nei prossimi mesi.

Il mese di giugno è appena iniziato e moltissime trasmissioni hanno visto definitivamente la loro conclusione. La rete pubblica si appresta quindi a mandare in onda il palinsesto estivo, proponendo le repliche di prodotti tv che hanno conquistato il pubblico italiano durante l’inverno. Tra le trasmissioni che possono vantare un finale epocale, non possiamo non parlare di Domenica In e di Oggi è un altro giorno, condotte rispettivamente da Mara Venier e Serena Bortone.

Entrambe possono vantare un successo incredibile, Mara Venier ormai è diventata un volto simbolo della rete pubblica, una figura di riferimento a cui è difficile rinunciare; Serena Bortone dal canto suo è riuscita a trasformare la sua trasmissione in un programma di successo, nonostante molti non avessero troppa fiducia rispetto alla continuazione del programma. Cosa vedremo quindi nei mesi della stagione calda? Vediamo insieme i dettagli.

Rai: cosa vedremo durante la stagione estiva?

In molti non volevano investire in Oggi è un altro giorno, eppure anche quest’anno Serena Bortone ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare la fiducia e la stima del pubblico italiano. Per questo motivo, la Rai ha confermato l’investimento su un’altra edizione del programma, prevista per il 12 settembre 2022. Nel frattempo, ci faranno compagnia le repliche di Don Matteo.

Su Rai Uno tornerà nel primo pomeriggio in nostro amato Don Matteo, con un appuntamento di due ore. In particolare dalle 14.00 andranno in onda gli episodi della sesta stagione, la quale vede ancora protagonista l’incredibile Terence Hill. Eppure, non è finita qui: in prima serata ogni giovedì, andranno in onda nuovamente le puntate di Don Matteo, questa volta relative alla passata dodicesima stagione. Insomma, una settimana all’insegna dei ricordi più belli delle fiction Rai.

Tutti i programmi ai cui siamo abituati invece vedranno un nuovo inizio solo nella stagione autunnale. Nel corso dei mesi di giugno, luglio ed agosto dovremo accontentarci delle repliche più belle ed amate dei prodotti invernali. Attenderemo quindi un nuovissimo palinsesto al termine della stagione estiva.