Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra soap opera preferita Turca.

Anche oggi, 7 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful dove succedono mille intrighi, uno più interessante dell’altro e dove si aspetta sempre la puntata successiva per capire come si scioglierà quel determinato nodo.

Come abbiamo avuto modo di vedere Cesur, sembra essersi fatto da parte per il bene della sua amata, nella lotta con il proprietario terriero, ma vediamo meglio insieme quello che accadrà oggi.

Brave and Beautiful: Hulya e Tahsin sono fidanzati?

Iniziamo con il dire che Reyhan è molto arrabbiato anche perchè adesso sa perfettamente che Salih è stato ucciso da Tashin, come gli ha anche detto Cahide, la donna era assolutamente arrabbiata.

E non ha notato che dietro alla schiena aveva una pistola e, al culmine della loro discussione Reyhan ha preso l’arma e fatto esplodere un colpo, il Korlundag è caduto a terra ed ha sbattuto la testa.

I suo soccorso è arrivata Hulya che ha subito chiamato, giustamente aiuto, e per questo motivo il noto proprietario terriero è stato portato in ospedale, ed è stato operato con la massima urgenza.

Ha anche bisogno di una trasfusione di sangue e l’unico donatore che sembra essere compatibile è proprio Cesur, che ovviamente, solo per il grande amore che ha nei confronti di Suhan accetta senza dire nulla.

In questo caso, salvandogli veramente la vita, ma quando si sveglia, il Korlundag è assolutamente in uno stato confusionale, ed ha una amnesia che potrebbe essere passeggera oppure temporanea.

Il dottore, ovviamente consiglia a tutti di evitare ulteriori traumi all’uomo perchè gli potrebbe costare molto caro, addirittura essere fatale e quindi perdere la vita, ed i figli prendono un’inaspettata decisione.

Tornano infatti, tutti a vivere nella vita, e Suhan e Korhan fanno di tutto per non dirgli cosa è successo di recente, ma insieme a loro c’è anche Hulya, che approfittando della situazione gli dice che sono fidanzati.

Come andrà a finire questo complicato fatto che si è aggiunto alla trama della nostra soap opera preferita? Non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.