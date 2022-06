Isola dei famosi: ecco la svolta che non ti aspetti

Novità in arrivo per la nota trasmissione Mediaset, L’isola dei famosi: a quanto pare, i telespettatori dovranno accettare un’amara verità.

Per anni il noto reality Mediaset – L’isola dei famosi – ha conquistato una larga fetta di pubblico italiano, battendo la concorrenza rispetto alla rete pubblica. Eppure, sembra che il canale di proprietà di Berlusconi abbia deciso di rinnovare completamente il palinsesto, facendo un po’ di pulizia rispetto ai vecchi programmi di intrattenimento. Tra le trasmissioni che non hanno visto alcun tipo di rinnovo non possiamo non citare Temptation Island che da quest’anno ha smesso di fare compagnia al pubblico italiano nel mese di luglio. Eppure, non è finita qui.

Perfino La Pupa e il Secchione, trasmissione condotta da Barbara D’Urso, non verrà confermata nuovamente per il palinsesto del 2023. Mediaset infatti sta cercando di seguire le orme della rete pubblica, proponendo ai telespettatori dei programmi lontani dal tradizionale trash tv. Tuttavia, tale processo sta trovando non pochi ostacoli, proprio perché per anni Mediaset ha abituato il pubblico ad una determinata tipologia di programmi leggeri. L’unico programma che si salverà dalla scrematura sembra sia il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. E L’isola dei famosi? Che fine farà?

L’isola dei famosi: cancellata dai palinsesti Mediaset?

Stando alle ultime news e indiscrezioni trapelate da fonti all’interno della rete privata di Berlusconi, L’isola dei famosi potrebbe incontrare lo stesso destino di Temptation Island e La Pupa e il Secchione. Da anni infatti, la trasmissione che vede protagonisti i nostri amati naufraghi, segue sempre lo stesso format.

A quanto pare, i telespettatori italiani non mostrano più lo stesso entusiasmo per le puntate, annoiati dalle stesse prove di forza e discussioni per una porzione di riso in più. Cosa ha intenzione di fare quindi l’Amministratore Delegato Piersilvio Berlusconi?

La notizia sembra data ormai per certa: L’isola dei famosi non troverà spazio nei palinsesti Mediaset del 2023. A quanto pare, il destino della trasmissione è segnato e l’edizione corrente condotta da Ilary Blasi sarà ufficialmente l’ultima. Risulta impossibile infatti rinnovare il format, adattarlo all’attuale richiesta del pubblico e di conseguenza la trasmissione verrà sostituita da altri programmi. Da quali, non ci è dato ancora saperlo.