Carenza di ferro: può causare questo problema da non sottovalutare

La carenza di ferro porterebbe alla caduta dei capelli. Come si potrebbe risolvere questo problema? Scopriamolo insieme.

Il ferro è uno dei minerali più importanti per il nostro organismo. La carenza di questo infatti, causerebbe anche la caduta dei capelli.

Quindi oggi ci chiediamo: come fare per risolvere questo problema? E soprattutto perchè avviene?

Il ferro è un componente fondamentale dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo, e della mioglobina, la proteina che rifornisce di ossigeno i muscoli, ma non solo.

Se dovessimo avere una carenza di questo minerale causerebbe vari problemi ed uno di questo sarebbe proprio la caduta dei capelli.

Caduta di capelli: potrebbe dipendere da una carenza di ferro

Questa situazione, dato che non è permanente, è risolvibile con degli integratori a base di ferro, prescritti dal proprio medico, che li darà dopo avervi fatto delle analisi apposite e constato la carenza di questo minerale.

Ci sono anche alcuni cibi che potete mangiare per cercare di aumentare il ferro nel sangue, come ad esempio il fegato, la carne e il pesce. Ma è presente anche in molti legumi come ad esempio i fagioli, i piselli e le lenticchie, nei cereali, nella frutta secca e nei vegetali dalle foglie verde scuro, come ad esempio gli spinaci.

MammaStoBene.Com, da alcuni consigli su come cercare di evitare di far cadere i capelli. Per prima cosa è importantissimo cercare di seguire una buona e sana alimentazione. Dovremmo preferire i capelli sciolti ai capelli legati.

Nella nostra dieta dovremmo integrare alcuni alimenti ricchi di vitamina C, come fragole, pomodori e broccoli.

Durante le stagioni fredde è molto importante proteggere i nostri capelli dal vento con dei cappelli o delle sciarpe. E’ molto importante spazzolarli e lavarli, ma non tutti i giorni. Questo, infatti, li potrebbe danneggiare.

Cercate di non usare prodotti chimici frequentemente. Infine, ma non perchè sia ultimo, non dovrete sottoporli a trattamenti con calore eccessivo.

Prima di assumere gli integratori di ferro, però, dovrete prima accettarvi di avere una carenza. Andate dal vostro medico di fiducia, che sicuramente vi darà da fare alcune analisi per vedere se avete o meno una carenza di questo minerale.