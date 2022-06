Orietta Berti fa arrabbiare Sandra Milo? Il motivo

Orietta Berti fa arrabbiare Sandra Milo? Ecco il motivo: la confessione sul retroscena tra due personaggi ben noti del mondo dello spettacolo.

Nell’ultimo periodo Orietta Berti è sicuramente tornata sotto i riflettori; la cantante, dopo gli incredibili successi negli scorsi decenni, ha saputo reinventarsi e farsi amare anche dalle nuove generazioni.

In una recente intervista col settimanale Vero, la cantante ha rivelato un retroscena su Sandra Milo, con cui ha condiviso (insieme a Mara Maionchi) l’esperienza nel programma Sky Quelle brave ragazze.

Orietta Berti fa arrabbiare Sandra Milo? Ecco il motivo

Parlando col settimanale Vero, Orietta Berti ha offerto al pubblico ulteriori dettagli su Quelle brave ragazze, programma di Sky che ha visto la cantante, insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo, protagonisti in un viaggio on the road per la spagna.

Durante l’intervista, la Berti ha confessato di aver fatto arrabbiare davvero molto la Milo per questa sua abitudine. “Io la notte quando non dormo lavo. Sandra è venuta in camera mia e mi ha rimproverato. Io ho preso uno spavento. Che paura quando me la sono ritrovata in camera” ha spiegato Orietta, che dunque si rilassa nel fare le pulizie.

L’abitudine è di certo salutare, perché permette alla Berti non soltanto di rilassarsi, ma anche di tenere pulito l’ambiente in cui vive; condividendo gli spazi con qualcuno però, è comprensibile che non sia piacevole assistere a delle pulizie mentre si dorme!

Tra le tre, dopo l’esperienza al programma, si è creato davvero un bellissimo rapporto, tanto che la Berti ha avuto modo di parlarne. “Le ho sempre invidiato la sua sicurezza, il carattere forte che mi ricorda quello di mia madre e la schiettezza” rivela parlando della Maionchi, mentre della Milo vorrebbe “la fantasia poetica che ha in tutte le cose”.

Il programma è stato molto seguito ed ha permesso alle tre di mettersi in gioco; l’esperienza è piaciuta alla cantante, che si è detta prontissima a partire di nuovo qualora si volesse fare una seconda edizione.