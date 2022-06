Da sempre Antonella si è contraddistinta per via della sua estrema professionalità e anche per il suo carattere.

Questi sono stati fondamentali, per far arrivare la conduttrice a raggiungere dei risultati importanti nella sua carriera. In pochi però sanno cosa faceva la Clerici prima di diventare uno dei volti più importanti della Rai. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Antonella Clerici: ecco che lavoro faceva prima di diventare famosa

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici più famose del piccolo schermo, ma prima di raggiungere questi livello altissimi ha dovuto fare una lunga gavetta.

In ogni modo, il lavoro svolto in passato ha sempre riguardato il mondo dello spettacolo. Era il 1985, quando la Clerici ha fatto per la prima volta la presentatrice del programma Dribbling su Rai 2.

Ma prima di questo ha vestito panni differenti, infatti faceva l’annunciatrice televisiva di un’emittente di Rho, che si chiama ‘Telereporter’.