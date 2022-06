Rosmarino in fiore? Prepara questa bevanda dai mille benefici

Acqua aromatizzata al rosmarino: con le sue proprietà benefiche, fa davvero molto bene al nostro organismo. Vediamo insieme come si prepara.

Il rosmarino è una pianta aromatica che si utilizza molto spesso per condire i nostri cibi. Possiede molte proprietà benefiche che fanno molto bene al nostro organismo.

In cucina, viene utilizzato per creare squisiti piatti, come ad esempio la vellutata di zucca, ma anche per condire pietanze a base di pesce, carne oppure per insaporire le patate.

Questa pianta aromatica, come accennato prima, fa molto bene al nostro organismo: infatti, è molto importante se si vuole purificare la pelle grassa oppure se si vuole ridare lucentezza ai capelli. Ma è molto efficace anche per la nostra digestione.

La sua coltivazione richiede poco tempo: infatti, può crescere benissimo all’interno di un vaso sul balcone della vostra casa.

Acqua aromatizzata al rosmarino: ecco perché fa bene al nostro organismo

Si può condire del cibo con le foglie, mentre distillando i rami freschi allora si potrebbe ricavare un olio essenziale, molto utile che può anche placare i disturbi legati alla digestione e alla respirazione.

Non tutti sanno che anche l’acqua aromatizzata al rosmarino ha effetti benefici sul nostro organismo: il suo utilizzo, infatti, fa molto bene alla nostra pelle, ai nostri capelli, ma anche ha proprietà disinfettanti, astringenti e purificanti.

Ma come si prepara? È molto semplice: dovrete mettere dell’acqua sul fuoco, ma non dovrete portarla a bollore. In seguito, dovrete mettere al suo interno un cucchiaino di foglie di rosmarino.

Infine, dopo aver aspettato circa 6 minuti, potrete filtrare questa acqua: è pronta all’utilizzo! Andiamo a scoprire come potrebbe essere utilizzato quest’acqua aromatizzata al rosmarino.

Potrebbe servire come tonico per il vostro viso: dopo aver utilizzato lo struccante, potete passare sulla vostra pelle l’acqua. Quello che andrà a fare è purificare i pori della pelle e a rimuovere il sebo in eccesso.

Potrete utilizzarla anche come lozione per i capelli, per renderli più lucenti: quello che dovrete fare è spruzzarla un po’ sul cuoio capelluto durante il lavaggio con lo shampoo.

Oppure potete sempre bere l’acqua per migliorare la digestione, diminuire il gonfiore addominale e la ritenzione idrica. Bisognerà aggiungere qualche cucchiaio di questa bevanda ad un litro di acqua che andremo a bere prima dei pasti principali.