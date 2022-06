Bono Vox ha 4 figli e due lavorano nel suo mondo

Avete mai visto i figli di Bono Vox? Il cantautore ne ha quattro e due di loro lavorano nel suo stesso campo.

Paul David Hewson, in arte Bono, è nato nel 1960 in Irlanda. E’ un cantautore, compositore, musicista e frontman della band U2.

Oltre ad essere uno dei più grandi artisti a livello mondiale, ha fatto molto con il suo impegno umanitario.

Il cantautore ha cantato sui palchi più importanti e tra le sue più importanti canzoni non possiamo citare One. Beautiful Day, With or Without you.

Il 29 marzo 2007 viene insignito del titolo di “Cavaliere” dalla Regina Elisabetta II per il grande contributo in ambito musicale e umanitario. Non potrà essere chiamata “Sir”, dato che è riservato ai solo cittadini britannici.

Bono: avete mai visto i loro figli?

Il cantautore ha collaborato con i più grandi artisti di tutto il mondo, come ad esempio Zucchero Fornaciari, con il quale nel 1992 ha scritto Miserere. Successivamente, sono diventati grandi amici, tanto che nel corso degli anni hanno collaborato ancora molte volte insieme.

Nel 1975 Bono ha conosciuto Alison Stewart, con la quale si sposerà 7 anni dopo, nel 1982. Insieme hanno quattro figli: Jordan, nata il 10 maggio del 1989, Memphis Eve, nata il 7 luglio del 1991, Elijah Bob Patricius Guggi Q, nato il 18 agosto del 1999 ed infine John Abraham nato il 21 maggio del 2001.

Ma solo due di loro hanno seguito le orme del padre e sono entrati a far parte nel mondo dello spettacolo. La secondogenita Memphis Eve è, infatti, un’affermata attrice.

Si è fatta conoscere al grande pubblico quando ha recitato nel film diretto da Paolo Sorrentino, This must be the place. Ha tenuto a precisare che è che diventata attrice senza l’aiuto di nessuno.

Ha poi anche recitato anche nel film Il Ponte delle Spie, diretto da uno dei registi più importanti al mondo, Steven Spielberg.

Mentre lei è diventata una bravissima attrice, il figlio Elijah ha deciso di entrare creare una band tutta sua ‘Inhaler’ insieme ad alcuni suoi compagni, seguendo così le orme del padre. Degli altri due figli, però, non si hanno notizie.

Bono Vox non potrebbe essere più fiero dei suoi figli.