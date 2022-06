Grande Fratello, arriva un doppio vincitore di Sanremo: colpo grosso in arrivo per Alfonso Signorini, ecco le ultime novità.

Nonostante la lunga edizione che si è svolta da settembre a marzo, è di nuovo il momento di parlare di Grande Fratello Vip, che tornerà in onda con la settima edizione una volta finita l’estate.

Dopo un periodo di riposo, Signorini è tornato al lavoro per mettere in piedi la nuova edizione del reality show, che a quanto pare potrebbe ospitare niente meno che un doppio vincitore di Sanremo; ecco le voci a riguardo.

Col suo carisma e la sua cultura, Alfonso Signorini è riuscito a portare nella casa di Cinecittà grandi nomi del panorama artistico; solo all’ultima edizione, hanno partecipato sia Katia Ricciarelli che Kabir Bedi, due nomi di fama mondiale.

Per cercare di mantenere alto il livello del programma, Signorini pare voglia puntare di nuovo su un grande nome ‘d’esperienza’, da affiancare ad altri giovani emergenti del mondo dello spettacolo.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sul magazine Oggi, nella casa di Cinecittà sarebbe pronta ad entrare, nella prossima settima edizione, anche una celebre cantante che ha vinto per due volte Sanremo.

Il nome in questione è quello di Gigliola Cinquetti, cantante veronese classe ’47 che è riuscita ad aggiudicarsi la celebre kermesse musicale per ben due volte; la prima, nel ’64, con Non ho l’età (con cui è riuscita a vincere anche l’Eurovision) e poi nel ’66, col brano Dio, come ti amo.

Un grande nome della musica italiana, che arricchirebbe di sicuro il cast di concorrenti del Grande Fratello Vip, attirando anche magari una fascia d’età più ‘adulta’ (come successo quest’anno con Katia Ricciarelli).

Come riporta Oggi, la Cinquetti avrebbe ricevuto un’offerta da parte del reality show, ma starebbe ancora valutando la proposta; nel caso la sua decisione fosse positiva, nelle prossime settimane avremo quasi sicuramente modo di scoprirlo, così come nel caso invece decidesse di rifiutare.