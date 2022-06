Christian De Sica: in vendita la sua bellissima casa, eccola!

Incredibile, Christian De Sica ha messo in vendita la sua bellissima casa. Avete mai visto dove vive? Scopriamo nel dettaglio quanto costa e come è fatta.

Christian De Sica è sicuramente uno degli attori più amati in Italia, da sempre conquista il pubblico grazie alla sua simpatia inimitabile. Ora il comico ha deciso di vendere la sua casa a Capri, un vero e proprio gioiello di architettura mediterranea. Avete mai visto la sua bellissima abitazione? Da non credere.

Qualche giorno fa, De Sica ha deciso di mettere in vendita la sua bellissima villa a Capri, questa affaccia direttamente sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli. Una vista incredibile che qualsiasi persona vorrebbe avere, se non fosse per il prezzo stellare.

Pensate che all’interno della villa del noto attore è presente anche una spa, insomma chi è che non vorrebbe potersi rilassare in un idromassaggio e poi fare una sauna. Sicuramente tutti, ma come dicevamo il prezzo non è affatto abbordabile.

De Sica, aveva solo 9 anni quando ha visto per la prima volta Capri insieme alla sua famiglia. In quel periodo suo padre, Vittorio stava girando il film “La baia di Napoli” con Sophia Loren e Clark Gable.

Insomma, sicuramente un momento indimenticabile per l’attore che ora sarebbe pronto a dire addio per sempre alla sua casa a Capri. Scopriamo nel dettaglio com’è fatta e a quanto è stata messa in vendita.

Christian De Sica mette in vendita la villa a Capri

La casa di De Sica a Capri, veniva utilizzata in passato dalla sua famiglia per fare le vacanze estive. Questa oltre ad essere un gioiello immerso nel mediterraneo, ha una splendida vista sul Golfo di Salerno. Adesso è stata messa in vendita con Lionard Luxury Real Estate, un agenzie che vende case lussuose.

La villa dell’attore è immersa in un giardino da più di 2.000 metri quadrati, al suo interno è possibile usufruire di tutti i confort possibili ed immaginabili. Infatti, è presente anche una lussuosa spa, in cui ci si può rilassare guardando il Vesuvio e il mare.

La casa si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati distribuiti su due livelli, nella zona giorno è presente una terrazza immensa che si affaccia sul Golfo di Napoli. La zona notte, invece si trova al piano superiore e ha ben 3 camere da letto con bagno privato.

La casa è stata costruita nel lontano 1900, ed è stata edificata dal pittore e poeta Elihu Vedder. Moltissime persone famose sono passate in quella dimora, tra cui lo scrittore D.H. Lawrence, che trovò ispirazione proprio grazie a Napoli per scrivere il suo celebre libro L’amante di Lady Chatterley.

Da quanto dicono le ultime indiscrezione, la villa sarebbe stata messa in vendita a più di 3milioni di euro. Insomma, un prezzo davvero folle. Voi cosa ne pensate?