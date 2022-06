Federica Panicucci, è successo in macchina: la conduttrice racconta la difficile giornata vissuta a tutti i suoi follower.

Federica Panicucci è un volto molto seguito in tv e non solo; con più di un milione di follower su Instagram, la conduttrice è un volto noto anche del mondo social, dove condivide spesso (oltre che foto che mettono in evidenza la sua bellezza) anche momenti di vita quotidiana.

Proprio di recente, la Panicucci ha infatti raccontato la difficile giornata vissuta, a partire da quanto le è successo in macchina; ecco i dettagli delle difficoltà incontrate dalla Panicucci e dalla famiglia.

Federica Panicucci, è successo in macchina: la difficile giornata

Come riporta Gossip e TV, sul suo profilo Instagram la Panicucci ha raccontato le disavventure avute nelle ultime ore, a partire dalla gomma dell’auto che praticamente è scoppiata in autostrada; la conduttrice i trovava col compagno e in figli in viaggio verso un matrimonio, quando è capitato l’imprevisto.

“Quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là, abbiamo rallentato ed eravamo vicini ad un’area di servizio e quindi siamo riusciti a raggiungere l’area di servizio e quindi siamo qua, col baule aperto all’ombra ad aspettare che arrivi il soccorso. Dai, potevamo essere sul ciglio dell’autostrada” ha scritto la conduttrice su Instagram, facendo anche vedere le foto della gomma praticamente tutta lacerata praticamente in diretta.

Per fortuna, oltre al fastidio di dover perdere tempo e di dover sostituire lo pneumatico, l’imprevisto non ha causato problemi più gravi a nessuno dei passeggeri, come confermato dalla Panicucci; tutti stanno bene, anche se il compagno Marco Bacini si è perso parte della cerimonia.

La conduttrice coi figli è stata infatti portata alla location da un amico di famiglia, mentre Bacini ha dovuto aspettare i soccorsi in autostrada; una piccola disavventura per tutta la famiglia della Panicucci, che fortunatamente però si è conclusa semplicemente sostituendo la gomma della vettura, per il sospiro di sollievo non soltanto dei diretti interessati, ma anche di tutti i fan che vogliono davvero bene alla conduttrice.