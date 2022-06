Serena Autieri: la confessione in diretta, si è lasciata andare

Serena Autieri, la confessione in diretta nel programma: ecco di cosa ha avuto modo di parlare l’attrice e conduttrice.

Da diversi anni ormai Serena Autieri fa sfoggio del suo talento poliedrico, che le ha permesso di diventare un’affermata attrice e conduttrice, ma non solo; di recente, l’abbiamo vista protagonista del film Tre Sorelle di Enrico Vanzina, uscito per Amazon Prime Video, ma non solo.

L’Autieri conduce infatti Dedicato, un particolare programma mattutino della Rai che l’ha vista affiancata a Gigi Marzullo; proprio in diretta nel programma, si è lasciata andare ad una confessione.

Serena Autieri: la confessione in diretta nel programma

Dopo essere partito come un progetto estivo, Dedicato è stato confermato anche per l’inverno, ma purtroppo ha ottenuto gli ascolti sperati da Marzullo e dall’Autieri. Per questo, l’ultima puntata andata in onda non soltanto ha concluso questa stagione televisiva, ma anche il percorso del programma, che non tornerà a settembre.

Il momento è stato piuttosto commovente per tutti, specie per Serena Autieri, che si è commossa grazie alle parole che Marzullo le ha voluto dedicare. “Voglio fare una dedica alla mia compagna di studio. Non so come, non so dove, non so quando, ci rincontreremo in uno studio televisivo. Ma sono sicuro che ci rincontreremo e sai perché? Perché oltre ad essere bella sei anche brava a fare la televisione” sono state le parole di Marzullo.

“Mi fate commuovere” la risposta della conduttrice alle parole di Marzullo, che tra l’altro le ha portato anche un mazzo di fiori e un biglietto da parte di tutta la redazione e tutto lo staff che ha collaborato al programma.

“Grazie anche alla Rai perché mi ha dato un’opportunità meravigliosa. Un anno d’amore” ha continuato poi l’Autieri, che su richiesta del maestro ha cantato per l’ultima volta Canzone appassionata, con la voce rotta dal pianto e gli occhi gonfi. Un addio veramente in grande stile, con la convinzione che presto l’Autieri tornerà di nuovo protagonista in televisione