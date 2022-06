Heather Parisi: sapete che ha ben 4 figli? Sono loro

Avete mai visto i figli di Heather Parisi? Oltre ad averne quattro, sono uno più bello dell’altra. Scopriamo nel dettaglio chi sono e come si chiamano.

Per moltissimi anni, Heather Parisi è stata una delle showgirl più amate in Italia, sicuramente rappresenta una dei volti storici ed iconici della tv. Negli ultimi anni è tornata al centro dell’attenzione, dopo la sua partecipazione come insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

D’altronde Heather, oltre ad essere un eccellente ballerina è anche una bravissima cantante e attrice. La sua è stata una carriera ricca di esperienze ed emozioni, con il tempo è riuscita a conquistare il cuore di tutto. La sua bellezza e le sue incredibili doti artistiche, sono ancora impressi nei ricordi di moltissime persone.

In pochi sanno che la Parisi ha ben 4 figli, di cui gli ultimi due sono gemelli. La showgirl parla poco della sua vita privata, ma sappiamo che le prime due figlie vivono lontane dalla madre, invece i due gemellini sono sempre accanto a lei.

Siete curiosi di scoprire chi sono e cosa fanno nella vita? Vediamoli insieme.

Heather Parisi: ecco chi sono i 4 figli

Heather Parisi nasce a Los Angeles il 27 gennaio del 1960, ha avuto sempre un’infanzia serena, sin quando i suoi genitori si sono separati. In piena adolescenza, decide di trasferirsi a New York per studiare con l’American Ballet. Da quel momento la vita della showgirl cambia per sempre, infatti vine notata da un noto coreografo che la presenta a Pippo Baudo.

Da quel momento inizia ad entrare nel mondo dello spettacolo, partecipando per la prima volta ad un noto programma televisivo, ovvero Luna Park. In realtà però, il suo vero debutto è avvenuto con lo straordinario successo raggiunto con la prima edizione di Fantastico.

Nel 1992 si sposa con Giorgio Manenti, e dal loro amore nasce la prima figlia Rebecca Jewel Parisi Manenti. Dopo qualche anno divorzia dal suo primo marino e inizia una nuova relazione con Giovanni di Giacomo, da cui nasce la seconda figliaJacqueline Luna.

Poi nel 2010, all’eta di 50 anni, Heather decide di diventare ancora madre con la fecondazione assistita. Lei e il suo attuale marito, Umberto Maria Anzolin, decidono di compiere questo passo e dall’intervento nascono due gemelli: Dylan ed Elizabeth.

In un primo momento, la Parisi fu molto criticata per questa scelta, in ogni modo la ballerina ha deciso di proseguire con le sue intenzioni, ed oggi ha una bellissima famiglia. Le due figlie più grandi, nonostante abbiano padri diversi, sono molto legate e continuano a vedersi regolarmente.

Voi cosa ne pensate?