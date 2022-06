Uomini e Donne: è tutto già finito tra loro? La voce

Uomini e Donne, è tutto già finito tra loro? Ecco la voce, davvero incredibile quanto potrebbe essere successo tra due recenti protagonisti.

Tra qualche giorno, il dating show di Maria De Filippi saluterà il pubblico per la pausa estiva, ma prima ha lasciato col grande momento delle scelte, sia di Luca che di Veronica.

Per quanto riguarda la Rimondi, come ipotizzato dal pubblico alla fine ha scelto Matteo, mentre Salatino ha forse sorpreso scegliendo Soraia (nonostate l’avvicinamento a Lilli delle ultime settimane). Ma che tra Luca e la sua scelta sia già finita? Ecco la voce.

La scelta è andata in onda solamente in questi giorni, ma a quanto pare secondo una voce tra Luca e Soraia non va tutto a gonfie vele; stando a quanto scrive Amedeo Venza (e riportato anche da Gossip e Tv) la coppia sarebbe ancora alla ricerca della famosa scintilla, tanto che sono stati avvistati pochisismo insieme.

Sempre Venza però riporta come fonti vicine a Soraia assicurano come i due stiano cercando di trovare un equilibrio; pare dunque che, anche se presumibilmente le cose non vanno come previsto, i due non hanno rotto ma stanno cercando di trovare una sinergia fuori dal programma.

A testimoniare il fatto che Luca e Soraia sono ancora uniti ci ha pensato Federica Aversano, ex-corteggiatrice di Matteo Ranieri e che, come sappiamo, ha stretto un rapporto d’amicizia con Soraia.

“Fate cose belle ragazzi, che Dio vi benedica!” ha scritto Federica, condividendo una foto che ritrae proprio Luca e Soraia al momento della scelta. Nel caso si fossero davvero lasciati Federica (che come detto è amica della ragazza) non avrebbe mai condiviso una foto del genere.

Inoltre, alcuni utenti avrebbero sentito Luca, in una storia di Matteo, esclamare in modo scherzoso e in romano “Devo andà da mi moglie”, segno che Soraia è presente, e come, nei suoi pensieri. I due porteranno il rapporto ad un livello successivo? Tutti i fan lo sperano per loro.