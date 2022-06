Vediamo insieme una buonissima ricetta che possiamo preparare all’ultimo minuto per un pranzo al volo, o una cena veloce.

Oggi vi vogliamo mostrare un piatto che si può usare in mille occasioni diverse, anche da servire tiepido, o freddo, se abbiamo un aperitivo a casa o magari una festicciola tra amici, o il compleanno di nostra figlia o il nostro.

Come sempre, poi, sono ricette super facili e veloci, ed in questo caso è anche molto leggera, se vogliamo stare attenti alla linea dato che la bella stagione è arrivata, finalmente, non trovate?

Crepes light ma buonissime: solo 115 calorie, da provare

Queste buonissime crepes che vi stiamo per proporre, al loro interno, non hanno neanche la farina, quindi sono veramente super leggere, solamente 115 calorie a porzione, poi possiamo sempre modificarle come preferiamo, anche nel ripieno.

In questo caso poi sono con gli spinaci al loro interno, anche un modo divertente per far mangiare la verdura ai più piccoli, che spesso non vogliono mangiarla, ma vediamo che cosa ci occorre:

400 ml di acqua

150 gr di fiocchi d’avena

150 gr di spinaci

2 cucchiai di olio vegetale

2 uova

sale e pepe qb

ripieno: in questo caso formaggio, poi decidete voi come preferite!

Con il quantitativo che vi abbiamo appena elencato ci vengono circa 8 crepes, quindi regolatevi voi di conseguenza di quante ne avete bisogno, ma iniziamo con la preparazione vera e propria.

Mettiamo dento ad un contenitore gli spinai, i fiocchi d’avena, le uova, il sale, il pepe e metà dell’acqua che vi abbiamo indicato, anche se le mangiano i più piccoli il pepe non si sente assolutamente se ne mettete poco.

Adesso frulliamo il tutto con il frullatore ad immersione fino a quando non abbiamo un composto bello liscio ed uniforme, ci vorrà qualche momento ma non è così difficile, credeteci.

Possiamo, in questo momento, aggiungere l’altra acqua che avevamo e dobbiamo far riposare poi il composto per circa una decina di minuti, con questo caldo mettiamolo in frigorifero, è meglio.

Poi aggiungiamo l’olio vegetale o quello che preferite ed amalgamiamo il tutto con una spatola da cucina, adesso prendiamo una bella padella piccolina ed antiaderente e mettiamo un cucchiaio del nostro composto.

Si cuoce in modo molto veloce, e ricordiamoci di girarla a metà cottura, una volta pronte possiamo riempirle come preferiamo, come nella foto con mozzarella o formaggio filante e poi richiudiamole a forma di mezza luna.

Ed ecco che è tutto pronto in pochissimo tempo e la loro bontà è veramente incredibile, rimarrete assolutamente senza parole e tutti vi chiederanno questa incredibile ricetta!