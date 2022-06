Stefano De Martino svela cosa fa la sorella per la prima volta: ecco le sue parole su Adelaide De Martino, più piccola di lui.

Oltre ad essere tornato al centro delle cronache di gossip sempre a causa di Belen, Stefano De Martino è di recente stato di nuovo protagonista anche del serale di Amici, dove da giudice ha assistito al trionfo di Luigi.

Di recente però, il ballerino e conduttore in una nuova intervista si è soffermato a parlare della sua infanzia, rivelando anche alcuni dettagli sulla sorella minore Adelaide; ecco cosa fa la giovane.

Stefano De Martino svela cosa fa la sorella per la prima volta: le sue parole

Reduce dall’esperienza come giudice al talent show di Maria De Filippi, De Martino ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera, dove oltre ad aver parlato della sua infanzia ha anche svelato degli aneddoti sulla sorella Adelaide, molto seguita sui social.

Nello specifico, l’ex-ballerino ha rivelato una particolare mansione che spesso ricopre sua sorella minore, ovvero quella della problem solver. “È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver. Ho anche un fratello, Davide, che come tutti i diciottenni non sa cosa fare nella vita. Io alla sua età avevo già le idee molto più chiare” ha spiegato il conduttore

Proprio grazie ad Adelaide poi il giovane Stefano ha scoperto la passione per la danza. “Accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, che ha cinque anni meno di meno, mi sono innamorato anche io. Ho cominciato a dieci anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza” ha rivelato.

Per l’affetto che la lega al fratello, Adelaide ha deciso di lasciare la Campania per trasferirsi a Milano con lui; ora fa parte del suo entourage e riempie di affetto, da brava zia, Santiago. In passato, pare fosse legata moltissimo anche a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, mentre per quanto riguarda la vita sentimentale pare sia impegnata con un noto attore di fiction.